$1000 за квартиру: оренда на заході України дорожчає, а переселенців виселяють, — ЗМІ

В Ужгороді та Львові вартість оренди житла суттєво зросла на тлі нової хвилі переселенців, зокрема з Києва, які рятуються від російських обстрілів.

В Ужгороді за кілька місяців орендна плата за однокімнатні квартири місцями зросла до 800 доларів. У Львові переселенці також змушені іноді платити за житло 1000 доларів, повідомляє "Радіо Свобода".

Подружжя Яна та Артем орендували житло в Ужгороді за 450 доларів, але їм не продовжили оренду нібито через те, що з Києва на тлі російських обстрілів приїжджає родичка, якій потрібно десь жити. Але після того, як пара виїхала й знайшла нову квартиру, вони побачили оголошення, що їхнє колишнє житло здають уже набагато дорожче — за 800 доларів на місяць. За поточним курсом — це майже 36 000 гривень.

"Ми були просто в шоці", — каже Яна.

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Тобто виявилося, що ніякої родички не було, просто власники квартири вирішили підвищити вартість оренди на тлі зростаючого попиту, адже, зокрема, з Києва на захід України переїжджає дедалі більше людей.

"Війна, а хтось просто заробляє", — констатує Яна.

Але цій парі пощастило, вони знайшли квартиру навіть на 100 доларів дешевшу, ніж та, яку вони орендували раніше.

Ріелтор Галина Бучко з Ужгорода визнає, що ситуація жахлива, але останнім часом майже типова. Ринок нерухомості з серпня просто "зійшов з розуму". Вона визнає, що ціни на оренду житла зростають.

"Ми іноді самі вражені цінами, таким попитом і взагалі цією ситуацією, але ми живемо в такі часи", — каже Бучко.

Вона каже, що однокімнатні квартири в будинках бізнес-класу здають за 700–800 доларів, і охочих їх орендувати багато. При цьому потрібно мати гроші не тільки на щомісячний платіж, а й на суму, еквівалентну страховому внеску, а ще потрібно заплатити ріелтору від 50% до 100% вартості оренди квартири.

За словами Бучко, місяць тому були пропозиції за 400 доларів, але зараз їх уже немає. Оренда найдешевшої квартири коштує 600 доларів.

У Львові ситуація не краща. Переселенка з окупованого Маріуполя Алевтина Швецова каже, що вартість оренди зросла приблизно удвічі. За попередню квартиру вона платила 9 000 гривень плюс комунальні, а зараз вона платить 20 000 гривень плюс комунальні.

Ірина Яремко, експерт з нерухомості зі Львова, зазначає, що ціни на однокімнатні квартири в місті зросли зі 100–110 тисяч доларів до 130–140 доларів. Тому квартири здають дорожче. Звичайна вартість оренди становить 500 доларів за однокімнатну квартиру, але є квартири за 800 і 1000 доларів, а це майже 45 000 гривень. При цьому попит перевищує пропозицію, зазначає Яремко.

Нагадуємо, що чемпіонка світу Влада з Харкова розповіла про обстріл її будинку в Києві. Вона каже, що тепер її називають щасливицею лише тому, що квартира встояла.

Також нагадуємо, що сім’я переїхала до села в занедбаний будинок і перетворила його до невпізнання. Сім’я вирішила продати квартиру в місті, щоб оселитися у власному будинку.