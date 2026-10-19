Доллар на межбанке приблизился к 45 грн, а евро теряет копейки — что происходит с курсом валют в Украине

Доллар прибавил 7,3 коп., а евро потерял 8,5 коп. Вместе с финансовым аналитиком Андреем Шевчишиным мы проанализировали изменение курсов валют на межбанковском рынке Украины.

Доллар на межбанковском валютном рынке Украины дорожает, а евро дешевеет. Как свидетельствуют данные портала "Курс Украины", по состоянию на 10:39 19 октября средний курс доллара вырос на 7,3 коп. — до 44,983 грн. Валюту покупают по 44,965 грн (+6,5 коп.), а продают по 45 грн (+8 коп.).

Евро, напротив, подешевел. Средний курс снизился на 8,5 коп. — до 50,435 грн. Курс покупки составляет 50,410 грн (-9 коп.), а продажи — 50,460 грн (-8 коп.).

Таким образом, курс доллара на межбанковском рынке приблизился к отметке 45 грн, тогда как курс евро опустился ниже 50,5 грн.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин ожидает дальнейшего давления на гривну из-за роста валютного дефицита, истощения предложения валюты со стороны экспортеров и возможного увеличения спроса со стороны правительства.

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В недельном прогнозе на 19–24 октября эксперт отметил, что Национальный банк поддерживает рынок валютными интервенциями, однако структурный дисбаланс сохраняется. По его оценке, поступления международной помощи могут компенсировать часть спроса, но не устраняют причин валютного дефицита.

Каким будет курс доллара на этой неделе

По прогнозу Шевчишина, на этой неделе доллар на межбанке может торговаться в диапазоне 44,85–45,15 грн, а выход к отметкам 45–45,50 грн он считает весьма вероятным.

Андрей Шевчишин , финансовый аналитик

Предложение со стороны экспортеров сокращается, а спрос должен усилиться за счет размороженных расходов правительства. Эти два фактора оказывают давление на дефицит, приводя к его росту.

В то же время, по его словам, Нацбанк сдерживает более резкие колебания курса. Ниже 44,85 грн доллар не опускается из-за того, что регулятор выходит на рынок с выкупом валюты. Рост курса будет зависеть, в частности, от динамики пары EUR/USD на мировом рынке.

Шевчишин также обратил внимание на инфляционный фактор и фактор безопасности, которые усугубляют дефицит валюты. Среди факторов, которые будут влиять на рынок, он назвал высокие мировые цены на нефть и неопределенность вокруг Ирана. В то же время налоговые выплаты индивидуальных предпринимателей могут сдерживать спрос на наличную валюту.

Прогноз наличный курс доллара на неделю будет следующим: 45,10–45,45 грн.

Что происходит с евро

Что касается евро, то, по словам Шевчишина, курс евро в Украине зависит от соотношения евро и доллара на международном рынке. Он отметил, что пара EUR/USD возобновила коррекцию на фоне политической нестабильности во Франции и протестов в других европейских странах.

Аналитик считает, что ослабление евро на мировом рынке может продолжиться. По его оценке, падение курса EUR/USD ниже 1,11 откроет путь к уровню 1,08.

Что касается прогноза наличных курсов евро на неделю, то он будет следующим: 50,50–51 грн.

Напомним, прошедшая неделя в плане валютных курсов была не менее насыщенной как внутри страны, так и за рубежом. По словам эксперта, украинская экономика уходит в минус, цены растут ускоренными темпами, что требует выравнивания паритета с долларом, грубо говоря, девальвации, а не укрепления, как мы видели на этой неделе.