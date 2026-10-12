Курс доллара в Украине изменится: финансовый аналитик дал прогноз на 12–17 октября

Впереди насыщенная неделя — как внутри страны, так и за рубежом. Экономические факторы и факторы безопасности носят негативный и пессимистический характер, отмечает эксперт.

На этой неделе, 12–17 октября, курс доллара в Украине может приблизиться к отметке 45 грн и превысить ее, если Национальный банк допустит дальнейшее ослабление гривны. На межбанковском валютном рынке доллар может торговаться в диапазоне 44,80–45,15 грн, а в наличном сегменте — стоить 45,00–45,40 грн. В то же время дополнительное давление на гривну может усилиться из-за падения евро на мировых рынках и сохранения структурного дефицита валюты. Такой прогноз на 12–17 октября озвучил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, предстоящая неделя будет насыщена как внутренними экономическими событиями, так и внешними факторами, которые будут влиять на валютный рынок. В частности, ситуация будет зависеть от решений НБУ, динамики пары евро/доллар, рисков безопасности и перспектив поступления международного финансирования.

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Превысит ли доллар отметку в 45 грн?

Согласно базовому сценарию Шевчишина, на следующей неделе курс доллара на межбанковском рынке будет колебаться в пределах 44,80–45,15 грн. Наличный курс, как ожидается, составит 45,00–45,40 грн.

Андрей Шевчишин , финансовый аналитик

Экономика уходит в минус, цены растут все быстрее, что требует выравнивания паритета с долларом, грубо говоря, девальвации, а не укрепления, как мы видели на этой неделе.

Аналитик отмечает, что преодоление отметки в 45 грн будет зависеть, прежде всего, от позиции Национального банка, который контролирует ситуацию на валютном рынке.

"НБУ определил коридор и удерживает его с обеих сторон. Пока межбанковский курс составляет 44,80–45,15. Пробой отметки 45 остается базовым сценарием, но только с разрешения НБУ", — отметил Шевчишин.

Он считает, что вопрос заключается скорее в том, когда произойдет дальнейшее ослабление гривны, чем в том, произойдет ли оно вообще. В то же время выход курса за пределы прогнозируемого диапазона не гарантирован: ситуация будет зависеть от решений регулятора и развития событий на внешних рынках.

Почему доллар может дорожать

Одним из ключевых факторов для гривны станет динамика курса евро по отношению к доллару. По оценке аналитика, если пара EUR/USD опустится ниже отметки 1,117, давление на украинскую валюту может усилиться.

Ранее Национальный банк мог использовать динамику курса евро в качестве своеобразного амортизатора, сдерживая ослабление гривны по отношению к доллару. Однако теперь этот механизм, по словам Шевчишина, фактически исчерпал себя.

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"Если пара продолжит падение, а с технической точки зрения она пробила нисходящий канал и движется к отметке 1,10, то давление будет оказываться непосредственно на доллар без промежуточных этапов", — пояснил эксперт.

По его прогнозу, в таком случае доллар может выйти за пределы базового коридора в 45 грн. То есть падение курса евро на мировом рынке может усилить девальвационное давление на гривну.

На наличном рынке евро, по прогнозам аналитика, будет стоить 50,25–50,75 грн, а официальный курс будет колебаться в пределах 50,00–50,60 грн. Шевчишин также считает, что НБУ не позволит евро опуститься ниже 50 грн.

Валютный рынок: факторы влияния и прогноз на неделю

Еще один важный фактор, влияющий на курс валют в Украине, — это предложение валюты со стороны экспортеров. В начале прошлой недели их продажи временно поддержали гривну, однако во второй половине недели этот эффект исчез.

"То есть это была продажа из-за слабости, а не из-за силы. Структурный дефицит сохраняется на значительных уровнях", — отметил Шевчишин.

По его оценке, перспективы деэскалации остаются неопределенными, а значит, структурное давление на валютный рынок может усилиться.

Влияние окажут и внутренние события. В частности, 13 октября Верховная Рада должна возобновить полноценную работу. До 15 октября правительство обещало выполнить свою часть условий международных партнеров. От этого будут зависеть дальнейшее финансирование и перспектива получения транша, важного для финансирования первого квартала 2027 года.

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Кроме того, в течение недели ожидаются данные таможни об экспорте и импорте, денежно-кредитная статистика НБУ и оперативные показатели работы банков за сентябрь.

Дополнительными рисками остаются ситуация с безопасностью, начало отопительного периода, состояние энергетики, а также ситуация в Черном море и на транзитных маршрутах.

Выгодно ли сейчас покупать доллары

Шевчишин отметил, что текущие курсовые уровни могут казаться привлекательными для покупки валюты с учетом потенциального дальнейшего роста курса доллара.

По его оценке, если в течение ближайших двух месяцев доллар подорожает до 46 грн, рост составит около 2,2%. В годовом исчислении это примерно 10,5%.

Аналитик отметил, что такая доходность сопоставима с доходностью гривневого депозита после уплаты налогов на проценты.

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Однако это сравнение основано на сценарии дальнейшего роста курса доллара до 46 грн. Оно не означает, что такой курс обязательно будет достигнут или что покупка валюты гарантированно принесет соответствующий доход.

Согласно базовому прогнозу курса валют на 12–17 октября, гривну ждет сложная неделя: 44,80–45,15 грн за доллар на межбанковском рынке и 45,00–45,40 грн на наличном рынке. Если курс евро к доллару опустится ниже отметки 1,117, а НБУ допустит дальнейшее ослабление гривны, курс американской валюты может превысить 45 грн и выйти за пределы прогнозируемого диапазона.

Напомним, ранее президенты США и РФ заключили соглашение по дизельному топливу, в связи с чем украинские эксперты объяснили, что получит Россия и чем это грозит Украине.