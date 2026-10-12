Курс долара в Україні зміниться: фінаналітик дав прогноз на 12-17 жовтня

Насичений тиждень попереду, як внутрішньо, так і зовні. Економічний й безпековий фактор в негативі й песимізмі, каже експерт.

Цього тижня, 12-17 жовтня, курс долара в Україні може наблизитися до позначки 45 грн і подолати її, якщо Національний банк дозволить подальше послаблення гривні. На міжбанківському валютному ринку долар може торгуватися в діапазоні 44,80-45,15 грн, а в готівковому сегменті може коштувати 45,00-45,40 грн. Водночас додатковий тиск на гривню може посилитися через падіння євро на світових ринках і збереження структурного дефіциту валюти. Такий прогноз на 12-17 жовтня озвучив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, наступний тиждень буде насиченим як внутрішніми економічними подіями, так і зовнішніми чинниками, які впливатимуть на валютний ринок. Зокрема, ситуація залежатиме від рішень НБУ, динаміки пари євро/долар, безпекових ризиків і перспектив надходження міжнародного фінансування.

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Чи перетне долар позначку 45 грн

За базовим сценарієм Шевчишина, наступного тижня долар на міжбанківському ринку перебуватиме в межах 44,80-45,15 грн. Готівковий курс очікується на рівні 45,00-45,40 грн.

Андрій Шевчишин , фінансовий аналітик

Економіка уходить в мінус, ціни прискорюються, що вимагає вирівнювання паритету з доларом, грубо кажучи, девальвації, а не укріплення, як ми бачили на тижні.

Аналітик наголошує, що подолання позначки 45 грн залежатиме передусім від позиції Національного банку, який контролює ситуацію на валютному ринку.

"НБУ окреслив коридор і тримає його з обох боків. Поки міжбанк 44,80–45,15. Пробій 45 залишається базовим сценарієм, але тільки з дозволу НБУ", — зазначив Шевчишин.

Він вважає, що питання полягає радше в тому, коли відбудеться подальше послаблення гривні, ніж у тому, чи станеться воно взагалі. Водночас вихід курсу за межі прогнозованого діапазону не є гарантованим: ситуація залежатиме від рішень регулятора та розвитку подій на зовнішніх ринках.

Чому долар може дорожчати

Одним із ключових чинників для гривні стане динаміка євро щодо долара. За оцінкою аналітика, якщо пара EUR/USD опуститься нижче рівня 1,117, тиск на українську валюту може посилитися.

Раніше Національний банк міг використовувати курсову динаміку євро як своєрідний амортизатор, стримуючи послаблення гривні до долара. Однак тепер цей механізм, за словами Шевчишина, фактично вичерпався.

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"Якщо пара продовжить падіння, а технічно вона пробила низхідний канал і йде на 1,10, то тиск піде прямо на долар без прокладки", — пояснив експерт.

За його прогнозом, у такому разі долар може вийти за межі базового коридору 45 грн. Тобто падіння євро на світовому ринку здатне посилити девальваційний тиск на гривню.

На готівковому ринку євро, за очікуваннями аналітика, коштуватиме 50,25–50,75 грн, а офіційний курс перебуватиме в межах 50,00–50,60 грн. Шевчишин також вважає, що НБУ не дозволить євро опуститися нижче 50 грн.

Валютний ринок: впливи і прогноз на тиждень

Ще один важливий чинник, що впливає на курс валют в Україні, це пропозиція валюти від експортерів. На початку попереднього тижня їхні продажі тимчасово підтримали гривню, однак у другій половині тижня цей ефект зник.

"Тобто це був продаж від слабкості, не від сили. Структурний дефіцит зберігається на значних рівнях", — зазначив Шевчишин.

За його оцінкою, перспективи деескалації залишаються невизначеними, а отже, структурний тиск на валютний ринок може посилюватися.

Вплив матимуть і внутрішні події. Зокрема, 13 жовтня Верховна Рада має повернутися до повноцінної роботи. До 15 жовтня уряд обіцяв виконати свою частину умов міжнародних партнерів. Від цього залежатимуть подальше фінансування та перспектива отримання траншу, важливого для фінансування першого кварталу 2027 року.

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Також протягом тижня очікуються дані митниці щодо експорту та імпорту, грошово-кредитна статистика НБУ й оперативні показники роботи банків за вересень.

Додатковими ризиками залишаються безпекова ситуація, початок опалювального періоду, стан енергетики та ситуація в Чорному морі й транзитних маршрутах.

Чи вигідно зараз купувати долари

Шевчишин звернув увагу, що поточні курсові рівні можуть виглядати привабливими для купівлі валюти з огляду на потенційне подальше зростання долара.

За його оцінкою, якщо протягом найближчих двох місяців долар подорожчає до 46 грн, приріст становитиме близько 2,2%. У перерахунку на річний показник це приблизно 10,5%.

Аналітик зазначив, що така дохідність співмірна з прибутковістю гривневого депозиту після сплати податків на відсотки.

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Однак це порівняння ґрунтується на сценарії подальшого зростання долара до 46 грн. Воно не означає, що такий курс обов'язково буде досягнутий або що купівля валюти гарантовано принесе відповідний дохід.

За базовим прогнозом по курсу валют на 12-17 жовтня, на нач чекає складний тиждень: 44,80-45,15 грн за долар на міжбанку та 45,00-45,40 грн на готівковому ринку. Якщо євро щодо долара опуститься нижче позначки 1,117, а НБУ допустить подальше послаблення гривні, курс американської валюти може перевищити 45 грн і вийти за межі прогнозованого діапазону.

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