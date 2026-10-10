"Хочете правду?" Бліц-інтерв'ю із Пендзиним про виживання взимку і гроші для України

Світовий банк дає занадто оптимістичні прогнози щодо зростання ВВП України, вважає економіст Олег Пендзин і пояснює реальний стан бюджету та умови, за яких держава зможе виконати соціальні зобов'язання цієї зими.

Попри прогноз Світового банку, Україна може завершити 2026 рік із від’ємним зростанням ВВП. Водночас подальше фінансування країни залежить від виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами. Про те, чому економічна ситуація, ймовірно, буде гіршою за очікування та чи є універсальний рецепт фінансової стійкості на зиму, виконавчий директор Економічного клубу розповів Фокусу.

Світовий банк погіршив прогноз зростання української економіки на 2026 рік до 1,2%. У першому півріччі економічна динаміка також була слабкою. Наскільки критичний стан України напередодні зими?

— Хочете правду?.. У мене є надзвичайно велика підозра, що прогноз, який зараз оприлюднив Світовий банк, — ще надто оптимістичний. У першому півріччі ми взагалі мали від’ємну динаміку ВВП — мінус 0,1%. А ще не було серпня, обстрілів енергетичної інфраструктури, ще не було ударів по логістиці та зупинення металургії, не було блокування портів Чорного моря. Металургія, до речі, — це 5% українського ВВП. Тож давайте реально оцінювати ситуацію. Думаю, цього року в нас буде від’ємне ВВП. Але це моя особиста точка зору, і дай Боже, щоб я помилився.

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Зазначимо, що Світовий банк дійсно погіршив прогноз щодо війни в Україні. Бойові дії триватимуть протягом усього 2027 року, державний борг країни на кінець 2026 року може становити 105,7% ВВП, а 2027 року — зрости аж до 112%. Фіскальний дефіцит із урахуванням грантів прогнозується на рівні 12,6% ВВП у 2026 році та 14% 2027-го.

Світовий банк оцінює, що 2026 року держборг України сягне 105,7% ВВП, а 2027-го — 112% ВВП. Дефіцит фіскального балансу з грантами зросте з 12,6% до 14% ВВП Фото: Фокус

Світовий банк прогнозує, що реальний ВВП України 2026 року зросте лише на 1,2%, а 2027-го — на 1,5%. Попередній прогноз на 2027 рік передбачав зростання на 4%

Ці показники відображають масштаб бюджетних потреб держави. А слабка економічна динаміка та удари по виробництву й логістиці створюють додаткові ризики для надходжень.

Міжнародна допомога: чи отримає Україна необхідні кошти

Україна ризикує недоотримати мільярди євро допомоги через затримання реформ. Чи означає це, що без конкретних рішень ми можемо залишитися без необхідного міжнародного фінансування?

— Якщо не буде реформ, не буде допомоги. Якщо не буде допомоги, буде бюджетна криза. Не буде за що платити зарплати бюджетникам. Але я все ж маю надію, що народні депутати схаменуться. Адже макрофінансова допомога спрямовується на соціальні потреби. А зростання економіки передусім залежить від підтримки держави, підтримки бізнесу. Це залежить від фінансового ресурсу, який надають партнери. Парламентарі, не голосуючи за необхідні рішення, ставлять хрест і на державній підтримці бізнесу.

На 6 жовтня 2026 року затримання з виконанням умов програми Ukraine Facility експерти пов’язують із ризиком втрати близько 5 млрд євро фінансування. Про це, зокрема, каже ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції та членкиня Координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль. Серед невиконаних зобов’язань вони називає зміни щодо банкрутства малого й середнього бізнесу, митного законодавства та процедури відбору членів Рахункової палати

Водночас затримання стосуються не лише міжнародних оцінок реформ. За словами економіста ЦЕС Богдана Слуцького, через проблеми з надходженням допомоги уряд уже призупинив частину капітальних видатків, зокрема на будівництво, ремонти, укриття та захист енергетики.

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Отже, виконання реформ впливає не лише на перспективу вступу до ЄС, а й на можливість держави фінансувати заплановані видатки.

Чи вистачить грошей на зиму

На тлі ударів по енергетиці, логістиці та промисловості як українська економіка зможе пройти зиму? Чи має держава альтернативу міжнародній допомозі та за рахунок чого планує фінансувати видатки цієї зими, з якого бюджету вони покриватимуться?

— З економічної точки зору проєкт бюджету, що був представлений, — це не бюджет у класичному розумінні, де доходи відповідають видаткам, а скоріше, список побажань, не підтверджених власними ресурсами. У проєкті бюджету заплановані видатки становлять 7,2 трлн грн, а власні доходи від податків — лише 2,8 трлн. Усі власні податки ми повністю віддаємо на сектор безпеки й оборони, а всю соціальну сферу, медицину, освіту та зарплати бюджетникам ми фінансуємо виключно за рахунок зовнішніх запозичень і грантів. Чи є в держави альтернатива міжнародній допомозі? Реальної альтернативи зовнішній допомозі немає: спроба перекрити бюджетну діру друком грошей НБУ, як це було 2022 року (йдеться про випуск 400 млрд грн — ред.) неминуче призведе до інфляційного стрибка та знецінення заощаджень.

Бюджет-2027 - проєкт змін Фото: Фокус

Як Фокус писав раніше, в проєкті бюджету на 2027 рік уряд передбачив підвищення мінімальної зарплати з 8 647 до 9 546 грн, а мінімальної пенсії — від 2 595 до 2 878 грн. Це поки що проєктні показники, які можуть змінитися під час розгляду документа Верховною Радою. Водночас загальне підвищення базового грошового забезпечення військових у проєкті не передбачене: суми залежать від посади, звання, вислуги та інших умов служби.

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— Українці робитимуть так, як вважатимуть за потрібне. Кожен собі — і прем’єр-міністр, і міністр фінансів. Тому я не маю жодних ілюзій щодо цього. Люди, які мають гроші, розуміють, що їм робити. А ті, хто грошей не має, хто живе від зарплати до зарплати, я думаю, ті, зрештою, і так виходитимуть з власних можливостей.

Тим часом Фокус писав, що через затримання міжнародної допомоги Кабмін заморожує частину видатків. За словами прем’єра, держава передусім має забезпечити фінансування сил оборони. Поряд із цим уряд планує зберегти виплати пенсій і соціальної допомоги, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

Щодо зарплат педагогів, то Фокус також проаналізував їхні оклади на відповідність складності роботи, навантаженню і вимогам до професії.