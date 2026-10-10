"Хотите правду?" Блиц-интервью с Пендзиным о выживании зимой и деньгах для Украины

Всемирный банк дает слишком оптимистичные прогнозы относительно роста ВВП Украины, считает экономист Олег Пендзин и объясняет реальное состояние государственного бюджета и условия, при которых государство сможет выполнить социальные обязательства этой зимой.

Несмотря на прогноз Всемирного банка, Украина может завершить 2026 год с отрицательным ростом ВВП. В то же время дальнейшее финансирование страны зависит от выполнения обязательств перед международными партнерами. О том, почему экономическая ситуация, вероятно, будет хуже ожиданий и есть ли универсальный рецепт финансовой устойчивости на зиму, исполнительный директор Экономического клуба рассказал Фокусу.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2026 год до 1,2 %. В первом полугодии экономическая динамика также была слабой. Насколько критическое положение Украины в преддверии зимы?

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— Хотите правду?.. У меня есть очень сильное подозрение, что прогноз, который сейчас обнародовал Всемирный банк, — слишком оптимистичен. В первом полугодии у нас вообще была отрицательная динамика ВВП — минус 0,1%. А тогда еще не было августа, обстрелов энергетической инфраструктуры, еще не было ударов по логистике и остановки металлургии, не было блокировки портов Черного моря. Металлургия, кстати, — это 5% украинского ВВП. Так что давайте реально оценивать ситуацию. Думаю, в этом году у нас будет отрицательный ВВП. Но это моя личная точка зрения, и дай Бог, чтобы я ошибся.

Украинское металлургическое производство сократилось на 30-40% по сравнению с предыдущим месяцем. Среди причин эксперты называют удары РФ, остановку морского экспорта, квоты ЕС и CBAM

Всемирный банк действительно ухудшил прогноз относительно войны в Украине. Боевые действия будут продолжаться в течение всего 2027 года, государственный долг страны на конец 2026 года может составить 105,7% ВВП, а в 2027 году — вырасти аж до 112%. Фискальный дефицит с учетом грантов прогнозируется на уровне 12,6% ВВП в 2026 году и 14% в 2027 году.

По оценкам Всемирного банка, в 2026 году государственный долг Украины достигнет 105,7 % ВВП, а в 2027 году — 112 % ВВП. Дефицит бюджетного баланса с учетом грантов увеличится с 12,6% до 14% ВВП Фото: Фокус

Всемирный банк прогнозирует, что реальный ВВП Украины в 2026 году вырастет лишь на 1,2%, а в 2027-м — на 1,5%. Предыдущий прогноз на 2027 год предполагал рост на 4%

Эти показатели отражают масштаб бюджетных потребностей государства. А слабая экономическая динамика и удары по производству и логистике создают дополнительные риски для поступлений.

Международная помощь: получит ли Украина необходимые средства

Украина рискует недополучить миллиарды евро помощи из-за задержки реформ. Означает ли это, что без конкретных решений мы можем остаться без необходимого международного финансирования?

— Если не будет реформ, не будет помощи. Если не будет помощи, наступит бюджетный кризис. Не на что будет платить зарплаты бюджетникам. Но я все же надеюсь, что народные депутаты опомнятся. Ведь макрофинансовая помощь направляется на социальные нужды. А рост экономики прежде всего зависит от поддержки государства, поддержки бизнеса. Это зависит от финансовых ресурсов, которые предоставляют партнеры. Парламентарии, не голосуя за необходимые решения, ставят крест и на государственной поддержке бизнеса.

По состоянию на 6 октября 2026 года эксперты связывают задержку с выполнением условий программы Ukraine Facility с риском потери около 5 млрд евро финансирования. Об этом, в частности, говорит бывшая заместительница министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции и член Координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль. Среди невыполненных обязательств она называет изменения, касающиеся банкротства малого и среднего бизнеса, таможенного законодательства и процедуры отбора членов Счетной палаты

В то же время задержки касаются не только международных оценок реформ. По словам экономиста ЦЭС Богдана Слуцкого, из-за проблем с поступлением помощи правительство уже приостановило часть капитальных расходов, в частности на строительство, ремонт, укрепление и защиту энергетики.

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Таким образом, проведение реформ влияет не только на перспективу вступления в ЕС, но и на способность государства финансировать запланированные расходы.

Хватит ли денег на зиму

На фоне ударов по энергетике, логистике и промышленности как украинская экономика сможет пережить зиму? Есть ли у государства альтернатива международной помощи и за счет чего оно планирует финансировать расходы этой зимой, из какого бюджета они будут покрываться?

— С экономической точки зрения представленный проект бюджета — это не бюджет в классическом понимании, где доходы соответствуют расходам, а скорее список пожеланий, не подкрепленных собственными ресурсами. В проекте бюджета запланированные расходы составляют 7,2 трлн грн, а собственные доходы от налогов — всего 2,8 трлн. Все собственные налоговые поступления мы полностью направляем на сектор безопасности и обороны, а всю социальную сферу, медицину, образование и зарплаты бюджетникам мы финансируем исключительно за счет внешних заимствований и грантов. Есть ли у государства альтернатива международной помощи? Реальной альтернативы внешней помощи нет: попытка закрыть бюджетную дыру печатанием денег НБУ, как это было в 2022 году (речь идет о выпуске 400 млрд грн — ред.), неизбежно приведет к инфляционному скачку и обесцениванию сбережений.

Проект Бюджета-2027 Фото: Фокус

Как ранее сообщал Фокус, в проекте бюджета на 2027 год правительство предусмотрело повышение минимальной зарплаты с 8 647 до 9 546 грн, а минимальной пенсии — с 2 595 до 2 878 грн. Это пока проектные показатели, которые могут измениться в ходе рассмотрения документа Верховной Радой. В то же время общее повышение базового денежного обеспечения военнослужащих в проекте не предусмотрено: суммы зависят от должности, звания, выслуги и других условий службы.

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— Украинцы будут поступать так, как сочтут нужным. Каждый сам за себя — и премьер-министр, и министр финансов. Поэтому у меня нет никаких иллюзий по этому поводу. Люди, у которых есть деньги, понимают, что им делать. А те, у кого денег нет, кто живет от зарплаты до зарплаты, я думаю, те, в конце концов, и так будут действовать в пределах своих возможностей.

Между тем Фокус сообщал, что из-за задержки международной помощи Кабмин замораживает часть расходов. По словам премьера, государство в первую очередь должно обеспечить финансирование сил обороны. Наряду с этим правительство планирует сохранить выплаты пенсий и социальной помощи, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

Что касается зарплат педагогов, то Фокус также проанализировал их оклады на предмет соответствия сложности работы, рабочей нагрузке и требованиям к профессии.