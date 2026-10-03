Зарплаты учителей в 2026 году: где платят больше и что скрывается за цифрами

Накануне Дня учителя Фокус проанализировал, сколько платят учителям в Украине и соответствуют ли их оклады сложности работы, нагрузке и требованиям к профессии.

Учителя и медики — вот те специалисты, изменения в оплате труда которых служат ориентиром и горячей темой для обсуждений. Каждый раз, когда страну настигают катаклизмы вроде принятия госбюджета, транспортного коллапса или повышения стоимости проезда в столице, возникает вопрос о зарплатах и мотивации людей этих профессий, ведь именно они являются фундаментом человеческого капитала и равновесия общественной жизни.

День учителя побудил Фокус в очередной раз обратить внимание именно на зарплаты педагогов в Украине. К тому же результаты недавнего исследования условий и оплаты труда работников образования, проведенного Профсоюзом работников образования и науки Украины, показали, что нынешняя система требует комплексного реформирования. А, согласно данным масштабного опроса исследовательской компании SocioStream, средняя ожидаемая зарплата школьного учителя в Украине должна составлять не менее 43 тыс. грн. На данный момент она намного меньше.

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90 % опрошенных считают профессию учителя недооцененной с точки зрения оплаты труда, а почти 93 % выступают за её повышение. При этом средняя ожидаемая населением зарплата школьного учителя составляла 43 тыс. грн, преподавателя вуза — 55 тыс. грн

Низкая заработная плата — более острый дефицит специалистов

По словам профессора кафедры социального права Львовского национального университета Елены Рим, низкая заработная плата усугубляет дефицит педагогических кадров, способствует старению профессии и оттоку молодых специалистов из сферы образования. Она подчеркнула, что "оплата труда педагога — это не расход, а прежде всего инвестиция в человеческий капитал".

Экономический анализ за последние 5 лет также показал ухудшение положения сферы образования по уровню оплаты труда. Согласно данным исследования, в 2025 году соотношение зарплат в сфере образования к средней зарплате по экономике снизилось до 62%, что стало самым низким показателем за весь период исследования.

Повышение номинальной заработной платы не всегда означает соответствующий рост её покупательной способности

Поэтому вопрос справедливой оплаты в первую очередь касается того, что именно должно оплачиваться в работе педагога и почему даже после повышения зарплаты учителям в Украине наблюдается дефицит молодых специалистов. Это хорошо видно, если сравнить гарантированный государством оклад с предложениями на рынке труда. Пока базовая зарплата учителя высшей категории рассчитывается по формуле и коэффициентам в соответствии с постановлением КМУ № 1078, текущая статистика вакансий на портале Work.ua показывает значительный разрыв в зависимости от предмета. Поскольку этот сервис собирает объявления от различных типов учреждений, которые ищут кадры на конкурентной основе, его цифры наглядно иллюстрируют реальный спрос на каждую дисциплину. Посмотрите на это соотношение на инфографике.

Важно, что государственный оклад является базовым уровнем без учета обязательных надбавок. А статистика вакансий на Work.ua отражает итоговые суммы на руки, где компании уже конкурируют за дефицитных специалистов с помощью открытых рыночных предложений Фото: коллаж Фокус

Также возникает вопрос о мотивации. Если рынок предлагает вакансии с заметно более высокой заработной платой, почему значительная часть учителей продолжает работать исключительно за государственную зарплату и что именно удерживает их там?

По словам директора консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперта Натальи Слинько, одна из причин кроется в самой структуре рынка. Частных школ значительно меньше, поэтому даже при наличии спроса на педагогов они не могут обеспечить работой всех желающих.

Наталья Слинько , директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт

Частных школ гораздо меньше, поэтому, несмотря на спрос на учителей, всем работу они не предоставят.

В то же время, по ее словам, работа в частном учебном заведении может предполагать иные требования к педагогу.

"Требования к подходу к обучению в частной школе могут варьироваться: от необходимости создавать интерактивные современные презентации или менять подход к привлечению учеников до дополнительных условий, которые не всем учителям по силам", — пояснила она.

Слинько обращает внимание и на еще один фактор, а именно на социальные и профессиональные гарантии.

"Государственная школа гарантированно обеспечивает стаж, аттестации, все необходимые льготы и преференции, а частная этого не обещает", — сказала она.

По ее мнению, для части сотрудников по-прежнему важно чувство стабильности.

"Кто-то действует просто по инерции, потому что так привык. Очень часто именно этот фактор мнимой стабильности удерживает людей на небольших зарплатах", — отметила Слинько, но посоветовала не сводить выбор государственной школы только к зарплате или гарантиям.

"Ну и давайте не будем исключать, что есть те, кто по зову души пошел преподавать именно в государственную школу", — говорит Наталья Слинько.

К тому же педагоги нередко совмещают работу в школе с другими источниками дохода. Если у учителя нет полной нагрузки, он может вести дополнительные занятия или заниматься частным репетиторством.

"В целом я думаю, что если у учителя в школе нет полной нагрузки, то, скорее всего, он либо уже где-то преподает по несколько часов в неделю, либо занимается частным репетиторством. В то же время отмечу, что в частных учреждениях требования часто бывают довольно жесткими, а надежности мало. Да и уволить из государственной школы по закону гораздо сложнее", — отметила Слинько.

Изменения в заработной плате учителей в 2026 году

В этом году государство уже провело первый этап повышения заработной платы педагогов, а с 1 сентября стартовал следующий. Как пояснила юрист Дина Дрижакова, оклады педагогов выросли еще на 20 % после повышения на 30 % с января. Таким образом, заявленный совокупный рост по сравнению с прошлым годом составляет 50%.

Дина Дрыжакова , адвокат, руководитель юридической компании "Прима Лидер Групп"

Изменился и сам механизм формирования выплат. Педагогов начали выводить из Единой тарифной сетки, а минимальный должностной оклад привязали к минимальной зарплате. Для школ базовый оклад составляет 1,6 минимальной зарплаты.

Часть традиционных надбавок также будет включена непосредственно в должностной оклад. В частности, для школ предусмотрен минимальный уровень надбавки за престижность труда в размере 20%, а базовые доплаты за неблагоприятные условия должны быть учтены в новой системе с целью сделать выплаты более прогнозируемыми и менее зависимыми от решений на местном уровне.

Так, сохраняются и дополнительные гарантии для педагогов, работающих в очном формате на прифронтовых и приграничных территориях. Местные премии также должны рассчитываться уже исходя из увеличенных базовых окладов.

По оценке Дрижаковой, после сентябрьского повышения полная зарплата учителей "на руки" может составить примерно от 12,8 до 28,5 тыс. грн в зависимости от стажа, нагрузки и региона.

Однако сам вопрос о фактическом увеличении выплат по-прежнему вызывает споры.

Указанные в инфографике оклады являются лишь базовой основой в соответствии с Постановлением КМУ № 1078, к которой обязательно добавляются все перечисленные надбавки (за стаж, тетради, руководство и т. д.) Фото: Фокус

Экономист Александра Мироненко отмечает, что зарплаты педагогов финансируются из общего фонда государственного бюджета, а непосредственные выплаты учителям в рамках соответствующих бюджетных программ осуществляются через образовательную субвенцию, которая направляется из государственного бюджета в местные бюджеты. По ее словам, повышение окладов обеспечила новая программа повышения престижности труда в сфере образования, часть средств которой впоследствии была перенаправлена в образовательную субвенцию.

Хотя официальная статистика о фактическом сентябрьском повышении зарплат учителям на 20 % должна появиться позже, Мироненко обращает внимание на то, что последние доступные данные касались июля. Тогда среднемесячная зарплата в сфере образования составляла 20 445 грн (среднемесячная зарплата по данным Госстата, учитывающая не только базовые оклады, но и все надбавки, доплаты и летние отпускные выплаты), что на 19% больше, чем в ноябре 2025 года. В то же время, по словам экономиста, повышение на 30% с 1 января произошло не везде или не в полном объеме.

Александра Мироненко , экономист ЦЭС

Проблема не в попытке повысить зарплаты, а в самой системе оплаты труда с множеством надбавок. Поскольку выделенных средств не хватает, чтобы выплатить всем учителям повышенную базовую ставку, общинам приходится изыскивать собственные средства на эти цели. И когда эти средства найти не удается, они начинают сокращать доплаты к зарплате, которые часто составляют большую ее часть. В результате — поднять зарплаты в полном объеме может не получиться

Соответствует ли оклад учителя рыночным условиям 2026 года?

Параллельно с государственной системой оплаты труда меняется и рынок вакансий. По данным Work.ua, медианная зарплата по вакансиям для учителей начальных классов составляет 22 тыс. грн — на 26 % больше, чем в 2025 году. Данные основаны на 400 вакансиях за последние три месяца. В то же время количество таких вакансий за год сократилось на 9%.

Для учителей английского языка медианная зарплата на рынке составляет 27 тыс. грн.

Иная ситуация с учителями истории. За год количество вакансий для них сократилось на 43%, а зарплата на оставшихся вакансиях выросла на 33% — до 20 тыс. грн.

Региональная статистика вакансий показывает, что доходы учителей в значительной степени зависят от экономического потенциала городов. Крупные областные центры (Киев или Львов) предлагают более высокие рыночные зарплаты благодаря активному присутствию коммерческих лицеев и более значительным доплатам из местных бюджетов Фото: Фокус

Наталья Слинько связывает возможное повышение заработной платы историков, в частности, со спросом на подготовку к Национальному мультипредметному тесту, но отмечает, что в точной причине сокращения количества вакансий нужно разобраться: "Это один из базовых предметов НМТ, поэтому часть конкуренции составляют компании, проводящие курсы подготовки к нему, поэтому, возможно, зарплата и выросла, но спрос все же сократился".

При этом проблема кадров остается особенно острой для молодых специалистов.

"Здесь у нас, как и везде, есть проблема, ведь молодежь, как правило, не выбирает эти профессии", — сказала Слинько.

В то же время она считает, что сфера образования остается доступной для молодых специалистов, поскольку школы, в отличие от многих других отраслей, не могут полностью заменить начинающих специалистов технологиями.

"Вступить в профессию здесь все же проще, ведь школа не заменит "младших" педагогов искусственным интеллектом, как это сейчас делает коммерческий бизнес", — отметила эксперт.

По ее мнению, современному учителю недостаточно просто читать лекции — все большее значение приобретают технологии и интерактивность.

"Чтобы быть интересным для учеников, нужно использовать современные технологии и создавать интерактивные уроки, а не просто читать лекции", — отмечает Наталья Слинько и подчеркивает важность профессионального развития самого педагога.

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Новые правила для ВПЛ и не только: кому увеличат выплаты в 2026 году

"Здесь помогут самообразование учителя и его интерес к различным методам преподавания", — отмечает эксперт.

В ходе исследования вопроса об оплате труда учителей в 2026 году Фокус пришел к выводу, что наряду с очередным повышением зарплат следует решать эту проблему системно, учитывая рабочую нагрузку, гарантии и возможности профессионального развития. Именно все это в совокупности определяет, насколько привлекательной остается данная профессия для нынешних и будущих педагогов в Украине.

Напомним, ранее говорилось о том, что без международной помощи под угрозой окажутся зарплаты учителей и врачей.