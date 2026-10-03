Зарплати вчителів-2026: де платять більше і що приховано за цифрами

Напередодні Дня вчителя Фокус проаналізував, скільки платять вчителям в Україні та чи відповідають їхні оклади складності роботи, навантаженню і вимогам до професії.

Вчителі і медики — ось фахівці, зміни в оплаті праці яких є орієнтиром й гарячою темою для обговорень. Кожного разу, коли країну спіткають катаклізми на кшталт ухвалення держбюджету, транспортного колапсу чи підвищення проїзду в столиці, постає питання зарплат і мотивації для людей цих професій, адже саме вони є фундаментом людського капіталу та рівноваги суспільного життя.

День вчителя заохотив Фокус вкотре звернути увагу саме на зарплати педагогів в Україні. До того ж, результати нещодавнього дослідження умов та оплати праці освітян від Профспілки працівників освіти і науки України показали, що нинішня система потребує комплексного реформування ситуації. А, згідно із даними масштабного опитування дослідницької компанії SocioStream, середня очікувана зарплата вчителя школи в Україні має становити щонайменше 43 тис. грн. Наразі вона набагато менша.

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90% опитаних вважають професію вчителя недооціненою з погляду оплати праці, а майже 93% виступають за її підвищення. При цьому середня очікувана населенням зарплата шкільного вчителя становила 43 тис. грн, викладача вишу — 55 тис. грн

Низька оплата праці — критичніший дифіцит фахівців

За словами професорки кафедри соціального права Львівського національного університету Олени Рим, низька оплата праці поглиблює дефіцит педагогічних кадрів, сприяє старінню професії та відтоку молодих фахівців з освіти. Вона наголосила, що "оплата праці педагога — це не витрата, а насамперед інвестиція в людський капітал".

Економічний аналіз за останні 5 років також показав погіршення позицій освіти за рівнем оплати праці. За даними дослідження, 2025 року співвідношення зарплат у сфері освіти до середньої зарплати по економіці знизилося до 62%, що стало найнижчим показником за весь період дослідження.

Підвищення номінальної зарплати не завжди означає відповідне зростання її купівельної спроможності

Тож питання справедливої оплати передусім стосується того, що саме має оплачуватися в роботі педагога та чому навіть після підвищення зарплати вчителям в Україні є дефіцит молодих фахівців. Це добре видно, якщо порівняти гарантований державою оклад із пропозиціями на ринку праці. Поки базова зарплата вчителя вищої категорії розраховується за формулою і коефіцієнтами згідно із постановою КМУ № 1078, поточна статистика вакансій на порталі Work.ua показує значний розрив залежно від предмета. Оскільки цей сервіс збирає оголошення від різних типів закладів, які шукають кадри на конкурентній основі, його цифри наочно ілюструють реальну затребуваність кожної дисципліни. Погляньте на це співвідношення на інфографіці.

Важливо, що державний посадовий оклад є базовим фундаментом без урахування обов'язкових надбавок. А статистика вакансій на Work.ua відображає фінальні суми на руки, де заклади вже конкурують за дефіцитних фахівців відкритими ринковими пропозиціями Фото: колаж Фокус

Також постає питання мотивації. Якщо ринок пропонує вакансії з помітно вищою оплатою праці, чому значна частина вчителів продовжує працювати суто в межах державних окладів і що саме утримує їх там?

За словами директорки консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертки Наталії Слинько, одна з причин полягає у самій структурі ринку. Приватних шкіл значно менше, тому навіть за наявності попиту на педагогів вони не можуть забезпечити роботою всіх охочих.

Наталія Слинько , директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка

Приватних шкіл сильно менше, тому незважаючи на попит на вчителів, всім роботу вони не дадуть.

Водночас, за її словами, робота у приватному закладі може передбачати інші вимоги до педагога.

"Запит на підхід до навчання в приватній школі може відрізнятися: від вимог створювати інтерактивні сучасні презентації, або змінювати підхід до залучення учнів, до додаткових положень, які не всім вчителям під силу", — пояснила вона.

Слинько звертає увагу і на ще один фактор, а саме соціальні та професійні гарантії.

"Державна школа гарантовано забезпечує стаж, атестації, всі необхідні пільги і преференції, а приватна цього не обіцяє", — сказала вона.

На її думку, для частини працівників важливою залишається і відчуття стабільності.

"Хтось діє просто за інерцією, тому що так звик. Дуже часто саме цей фактор уявної стабільності тримає людей на невеликих зарплатах", — зазначила Слинько, але порадила не зводити вибір державної школи лише до зарплати чи гарантій.

"Ну і давайте не виключати, що є ті, хто за покликом душі пішов викладати саме в державну школу", — каже Наталія Слинько.

До того ж, педагоги нерідко поєднують роботу у школі з іншими джерелами доходу. Якщо вчитель не має повного навантаження, він може викладати додатково або займатися приватним репетиторством.

"Загалом я думаю, якщо у педагога в школі немає повної нагрузки, скоріше за все, людина або вже десь викладає по декілька годин на тиждень, або має приватне репетиторство. Водночас зазначу, що в приватних закладах вимоги часто є досить жорсткими, а надійності мало. Та й звільнити з державної школи за законом набагато важче", — зазначила Слинько.

Зміни у зарплатах вчителів 2026 року

Цьогоріч держава вже провела перший етап підвищення оплати праці педагогів, а від 1 вересня стартував наступний. Як пояснила юристка Діна Дрижакова, оклади педагогів зросли ще на 20% після підвищення на 30% від січня. Тож, заявлене сумарне зростання порівняно з минулим роком становить 50%.

Діна Дрижакова , адвокатка, керівниця юридичної компанії "Прима Лідер Груп"

Змінився і сам механізм формування виплат. Педагогів почали виводити з Єдиної тарифної сітки, а мінімальний посадовий оклад прив'язали до мінімальної зарплати. Для шкіл базовий оклад становить 1,6 мінімальної зарплати.

Частину традиційних надбавок також інтегрують безпосередньо у посадовий оклад. Зокрема, для шкіл передбачено мінімальний рівень надбавки за престижність праці у 20%, а базові доплати за несприятливі умови мають бути враховані у новій системі з метою зробити виплати більш прогнозованими та менш залежними від рішень на місцевому рівні.

Так, зберігаються і додаткові гарантії для педагогів, які працюють очно на прифронтових і прикордонних територіях. Місцеве преміювання також має розраховуватися вже від збільшених базових окладів.

За оцінкою Дрижакової, після вересневого підвищення повна зарплата вчителів на руки може становити приблизно від 12,8 до 28,5 тис. грн залежно від стажу, навантаження та регіону.

Однак саме питання фактичного зростання виплат залишається дискусійним.

Зазначені в інфографіці оклади є лише базовим фундаментом за Постановою КМУ № 1078, до якого обов'язково додаються всі наведені надбавки (за стаж, зошити, керівництво тощо) Фото: Фокус

Економістка Олександра Мироненко звертає увагу, що зарплати педагогів фінансуються через загальний фонд державного бюджету, а безпосередньо виплати вчителям у межах відповідних бюджетних програм здійснюються через освітню субвенцію, яка спрямовується з державного бюджету до місцевих бюджетів. За її словами, підвищення окладів забезпечила нова програма підвищення престижності праці у сфері освіти, частину коштів якої згодом перенаправили в освітню субвенцію.

Хоча офіційна статистика щодо фактичного вересневого підвищення зарплат вчителям на 20% має з’явитись пізніше, Мироненко звертає увагу, що останні доступні дані стосувалися липня. Тоді середньомісячна зарплата у сфері освіти становила 20 445 грн (середньомісячна зарплата за даними Держстату, що враховує не лише базові оклади, а й усі надбавки, доплати та літні відпускні виплати), що на 19% більше за листопад 2025 року. Водночас, за словами економістки, підвищення на 30% із 1 січня відбулося не всюди або не в повному обсязі.

Олександра Мироненко , економістка ЦЕС

Проблема не у спробі підняття зарплат, а в у самій системі оплати праці з купою надбавок. Оскільки виділених коштів не вистачає, щоб виплатити всім вчителям підвищену базову ставку, громадам потрібно знаходити власні кошти на це. І коли ці кошти знайти не виходить, вони починають різати доплати до зарплати, які часто складають більшу її частину. В результаті — підняти зарплати у повному обсязі може не вдатись

Чи відповідає оклад вчителя ринку 2026 року

Паралельно з державною системою оплати праці змінюється і ринок вакансій. За даними Work.ua, медіанна зарплата у вакансіях для вчителів початкових класів становить 22 тис. грн — на 26% більше за 2025 рік. Дані базуються на 400 вакансіях за останні три місяці. Водночас кількість таких вакансій за рік скоротилася на 9%.

Для вчителів англійської мови медіанна зарплата на ринку становить 27 тис. грн.

Інша ситуація з учителями історії. В них за рік кількість вакансій скоротилася на 43%, а зарплата у вакансіях, що залишилися, зросла на 33% — до 20 тис. грн.

Регіональна статистика вакансій демонструє, що доходи вчителів суттєво залежать від економічної спроможності міст. Великі обласні центри (Київ чи Львів) пропонують вищі ринкові зарплати через активну присутність комерційних ліцеїв та більші доплати з місцевих бюджетів Фото: Фокус

Наталія Слинько пов'язує можливе зростання оплати праці істориків, зокрема, з попитом на підготовку до Національного мультипредметного тесту, але наголошує, що з точною причиною скорочення кількості вакансій потрібно розбиратися: "Це один з базових предметів НМТ, тому частину конкуренції становлять компанії, що викладають курси підготовки до нього, тому може зарплатня і зросла, але попит все ж скоротився".

При цьому проблема кадрів залишається особливо гострою для молодих фахівців.

"Тут у нас, як і всюди, є проблема, адже молодь зазвичай не обирає ці професії", — сказала Слинько.

Водночас вона вважає, що освітня сфера залишається доступною для молодих спеціалістів, оскільки школи, на відміну від багатьох інших індустрій, не можуть повністю замінити початківців технологіями.

"Вхід у професію тут все ж легший, адже школа не замінить "джуніорів"-педагогів штучним інтелектом, як це зараз робить комерційний бізнес", — зазначила експертка.

На її думку, сучасному вчителю недостатньо просто читати лекції, важливими стають технології та інтерактивність.

"Щоб бути цікавим учням, слід нести сучасні технології і створювати інтерактивні уроки, а не просто начитувати лекції", — зауважує Наталія Слинько і наголошує на ролі професійного розвитку самого педагога.

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Нові правила для ВПО і не тільки: кому підвищують виплати у 2026 році

"Тут самоосвіта вчителя і його інтерес до різних методів викладання допоможе", — зазначає експертка.

Під час дослідження питання оплати праці вчителів 2026 року Фокус зрозумів, що поряд із черговим підвищенням зарплат слід вирішувати проблему системно, враховуючи навантаження, гарантії та можливості професійного розвитку. Саме все це загалом визначає, наскільки привабливою залишається професія для нинішніх і майбутніх педагогів в Україні.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що без міжнародної допомоги, під ризиком опиняться зарплати вчителів і лікарів.