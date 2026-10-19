Долар на міжбанку наблизився до 45 грн, а євро втрачає копійки — що з курсом валют в Україні

Долар додав 7,3 коп., а євро втратив 8,5 коп.. Разом із фінаналітиком Андрієм Шевчишиним проаналізували зміну курсів валют на міжбанківському ринку України.

Долар на міжбанківському валютному ринку України дорожчає, а євро дешевшає. Як свідчать дані порталу "Курс України", станом на 10:39 19 жовтня середній курс долара зріс на 7,3 коп. — до 44,983 грн. Валюту купують по 44,965 грн (+6,5 коп.), а продають по 45 грн (+8 коп.).

Євро, навпаки, втратив у ціні. Середній курс знизився на 8,5 коп. — до 50,435 грн. Курс купівлі становить 50,410 грн (-9 коп.), а продажу — 50,460 грн (-8 коп.).

Тож долар на міжбанку наблизився до позначки 45 грн, тоді як євро опустився нижче 50,5 грн.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин очікує подальшого тиску на гривню через зростання валютного дефіциту, виснаження пропозиції валюти від експортерів і можливе збільшення попиту з боку уряду.

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У тижневому прогнозі на 19-24 жовтня експерт зазначив, що Національний банк підтримує ринок валютними інтервенціями, однак структурний дисбаланс зберігається. За його оцінкою, надходження міжнародної допомоги можуть компенсувати частину попиту, але не усувають причин валютного дефіциту.

Яким буде курс долара цього тижня

За прогнозом Шевчишина, цього тижня долар на міжбанку може торгуватися в діапазоні 44,85–45,15 грн, а вихід до позначок 45–45,50 грн він вважає дуже ймовірним.

Андрій Шевчишин , фінансовий аналітик

Пропозиція від експортерів виснажується, а попит має підсилитися розмороженими видатками уряду. Два фактори тиснуть на дефіцит угору.

Водночас, за його словами, Нацбанк стримує різкіші коливання курсу. Нижче 44,85 грн долар не опускається через те, що регулятор виходить на ринок із викупом валюти. Рух вище залежатиме, зокрема, від динаміки пари EUR/USD на світовому ринку.

Шевчишин також звернув увагу на інфляційний і безпековий чинники, які посилюють дефіцит валюти. Серед факторів, що впливатимуть на ринок, він назвав високі світові ціни на нафту та невизначеність навколо Ірану. Водночас податкові виплати ФОПів можуть стримувати попит на готівкову валюту.

Прогноз готівкового курсу долара на тиждень буде наступний: 45,10-45,45 грн.

Що відбувається з євро

Щодо євро, то за словами Шевчишина, курс євро в Україні залежить від співвідношення євро та долара на міжнародному ринку. Він зазначив, що пара EUR/USD відновила корекцію на тлі політичної нестабільності у Франції та протестів в інших європейських країнах.

Аналітик вважає, що ослаблення євро на світовому ринку може продовжитися. За його оцінкою, падіння EUR/USD нижче 1,11 відкриє шлях до рівня 1,08.

А щодо прогнозу готівкового курсу євро на тиждень, то він буде наступний: 50,50-51 грн.

Нагадаємо, попередній тиждень щодо курсу валют був не менш насиченим, як внутрішньо, так і зовні. За словами есперта, українська економіка уходить в мінус, ціни прискорюються, що вимагає вирівнювання паритету з доларом, грубо кажучи, девальвації, а не укріплення, як ми бачили на тижні.