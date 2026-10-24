В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения света: что заявили в ДТЭК

У части жителей Киева и Киевской области экстренно отключили электроэнергию по распоряжению НЭК "Укрэнерго", заявила компания ДТЭК. Отключения начались после очередного обстрела РФ.

В Соломенском и Голосеевском районах Киева ввели экстренные отключения света, говорится в Telegram-канале энергетической компании. В то же время аварийные отключения начались в Бучанском, Фастовском, Обуховском и Белоцерковском районах Киевской области.

Информация о чрезвычайных отключениях электроснабжения в Киевской области появилась в 10:30 24 октября. Энергетики предупредили, что стабилизационные графики не действуют и что следует следить за обновлениями, которые будут публиковаться в соцсетях ДТЭК.

Отключение света — ДТЭК об отмене графиков в Киеве 24 октября Фото: Скриншот

Отключение света — ДТЭК об отмене графиков в Киевской области 24 октября Фото: Скриншот

Отключение света — какова ситуация с электроснабжением

На интернет-ресурсах "Укрэнерго" пока нет свежей информации об изменениях в энергетической системе 24 октября, связанных с российскими обстрелами. Последние данные (на момент публикации новости) касаются 1–2 очередей отключений для бытовых потребителей, введенных вечером 23 октября.

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Между тем жители Киева и Киевской области могут зайти на портал ДТЭК и убедиться, что графики отключения света не действуют. Например, если по состоянию на 20:56 23 октября были указаны семичасовые отключения электричества в два часа, то с 11:17 24 октября их отменили.

Отключение света — ДТЭК о графиках на 24 октября Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал об отключениях света и графиках стабилизации, которые вводила "Укрэнерго" для Киева, Киевской области и других регионов Украины. При этом 20 октября проблемы возникли в ряде западных областей: например, в Ровенской области запланировали графики на четыре часа в сутки, в столице — на восемь. 21 октября компания "ДТЭК" предупредила о проблемах в Киеве и Киевской области. Энергетики предупредили, что будут действовать 1–2 очереди, а максимальная продолжительность отключений составит до восьми часов.

Напоминаем, что председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что цель РФ — уничтожить в Украине мощности на 15 ГВт, и объяснил, как долго тогда будут продолжаться отключения света.