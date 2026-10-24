У Києві та Київській області почались екстрені відключення світла: що заявили в ДТЕК

У частини мешканців Києва та Київської області терміново вимкнули електроенергію за розпорядженням НЕК "Укренерго", заявила компанія ДТЕК. Відключення почались після чергового обстрілу РФ.

Екстрені відключення світла запровадили у Солом'янському та Голосіївському районах Києва, ідеться у Telegram-каналі енергетичної компанії. Водночас аварійні вимкнення почались Бучанський, Фастівський, Обухівський та Білоцерківський райони Київщини.

Інформація про екстрені відключення електропостачання на Київщині з'явились о 10:30 24 жовтня. Енергетики попередили, що стабілізаційні графіки не діють і що слід стежити за оновленнями, які публікуватимуть у соцмережах ДТЕК.

Відключення світла — ДТЕК про скасування графіків у Києві 24 жовтня Фото: Скриншот

Відключення світла — ДТЕК про скасування графіків на Київщині 24 жовтня Фото: Скриншот

Відключення світла — яка ситуація з електропостачанням

На інтернет-ресурсах "Укренерго" поки немає свіжої інформації про зміни в енергетичній системі 24 жовтня, пов'язані з російськими обстрілами. Остання відповідна інформація (на момент публікації новини) — про 1-2 черги відключення для побутових споживачів, яке запровадили увечері 23 жовтня.

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Тим часом жителі Києва та Київщини можуть зайти на портал ДТЕК та пересвідчитись, що графіки відключення світла не діють. Наприклад, якщо станом на 20:56 23 жовтня були позначки про сім годин без електрики у два, то з 11:17 24 жовтня їх скасували.

Відключення світла — ДТЕК про графіки 24 жовтня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про відключення світла та стабілізаційні графіки, які запроваджувались "Укренерго" для Києва, Київської області та для інших регіонів України. При цьому 20 жовтня проблеми виникли у низки західних областей: наприклад, у Рівненській області запланували графіки на чотири години на добу, у столиці — на вісім. 21 жовтня ситуація ДТЕК попередила про проблеми у Києві та на Київщині. Енергетики попередили, що діятиме 1-2 черги, а максимальний час відключень — до восьми годин.

Нагадуємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що мета РФ — знищити в Україні потужності на 15 ГВт, та пояснив, як довго тоді триватимуть відключення світла.