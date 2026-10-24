Графики отключений света в Украине 25 октября: кто будет без электрики до 5 часов

В воскресенье в Украине будут вынужденно введены ограничения на потребление электроэнергии. В некоторых регионах введут ГПО.

В воскресенье, 25 октября, в некоторых областях Украины будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 23:59, а для всех категорий потребителей с 07:00 до 23:59 будут введены графики почасовых отключений, объемом от 1 до 2 очередей.

Введение ГПО стало следствием массированных российских атак на украинские энергообъекты, напомнили в "Укрэнерго" и подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться, а также призвали следить за сообщениями региональных операторов систем распределения.

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Киев

Графики отключений электроэнергии в Киеве можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой". Кроме того, график для всех групп потребителей публикуют местные тематические каналы.

График для Киева Фото: скриншот

Киевская область

Кроме того, в сети появился график отключений электроэнергии для Киевской области. Отключения будут длиться от 2 до 5 часов.

График для Киевской области Фото: соцсети

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме 25 октября в Полтавской области введут несколько очередей.

с 07:00 до 09:00 введен ГПО в объеме 1 очереди.

с 09:00 до 16:00 введен ГПО в объеме 1,5 очереди.

с 16:00 до 21:00 введен ГПО в объеме 2 очередей.

с 21:00 до 23:59 введен ГПО в объеме 1 очереди.

График для Полтавской области Фото: скриншот

Отключение электроэнергии происходит не ранее указанного времени начала очереди и длится 0,5 часа. Включение электроэнергии происходит в последние 0,5 часа отключенной очереди, сообщили в "Полтаваоблэнерго".

Сумская область

В области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".

График для Сумской области Фото: Суммыоблэнерго

Черкасская область

В Черкасской области 25 октября также будут введены графики почасовых отключений.

График для Черкасской области Фото: скриншот

О своей очереди/подочереди потребитель может узнать в чат-ботах, в разделе "Отключение" — "Очереди ГПО/ГАО", — сообщил оператор распределения.

Напомним, что после очередного обстрела со стороны РФ 24 октября у части жителей Киева и Киевской области отключили электроэнергию.

Также Фокус выяснил, почему на фоне российских ударов по энергетике украинцам не разрешают перейти на автономное отопление.