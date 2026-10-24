Графики отключений света в Украине 25 октября: кто будет без электрики до 5 часов
В воскресенье в Украине будут вынужденно введены ограничения на потребление электроэнергии. В некоторых регионах введут ГПО.
В воскресенье, 25 октября, в некоторых областях Украины будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".
Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 23:59, а для всех категорий потребителей с 07:00 до 23:59 будут введены графики почасовых отключений, объемом от 1 до 2 очередей.
Введение ГПО стало следствием массированных российских атак на украинские энергообъекты, напомнили в "Укрэнерго" и подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться, а также призвали следить за сообщениями региональных операторов систем распределения.
Киев
Графики отключений электроэнергии в Киеве можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой". Кроме того, график для всех групп потребителей публикуют местные тематические каналы.
Киевская область
Кроме того, в сети появился график отключений электроэнергии для Киевской области. Отключения будут длиться от 2 до 5 часов.
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме 25 октября в Полтавской области введут несколько очередей.
- с 07:00 до 09:00 введен ГПО в объеме 1 очереди.
- с 09:00 до 16:00 введен ГПО в объеме 1,5 очереди.
- с 16:00 до 21:00 введен ГПО в объеме 2 очередей.
- с 21:00 до 23:59 введен ГПО в объеме 1 очереди.
Отключение электроэнергии происходит не ранее указанного времени начала очереди и длится 0,5 часа. Включение электроэнергии происходит в последние 0,5 часа отключенной очереди, сообщили в "Полтаваоблэнерго".
Сумская область
В области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".
Черкасская область
В Черкасской области 25 октября также будут введены графики почасовых отключений.
О своей очереди/подочереди потребитель может узнать в чат-ботах, в разделе "Отключение" — "Очереди ГПО/ГАО", — сообщил оператор распределения.
Напомним, что после очередного обстрела со стороны РФ 24 октября у части жителей Киева и Киевской области отключили электроэнергию.
Также Фокус выяснил, почему на фоне российских ударов по энергетике украинцам не разрешают перейти на автономное отопление.