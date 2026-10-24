Графіки відключення світла в Україні 25 жовтня: хто буде без електрики до 5 годин

В неділю в Україні вимушено застосовуватиметься обмеження електроспоживання. У частині регіонів запровадять ГПВ.

У неділю, 25 жовтня, у частині областей України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє компанія "Укренерго".

Для промисловості графіки обмеження потужності будуть задіяні з 06:00 по 23:59, а для усіх категорій споживачів з 07:00 по 23:59 введуть графіки погодинних відключень, обсягом від 1 до 2 черг.

Запровадження ГПВ є наслідками масованих російських атак на українські енергооб'єкти, нагадали в "Укренерго" та наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися й закликали стежити за повідомленнями регіональних операторів систем розподілу.

Київ

Графіки відключення світла у Києві можна подивитися в чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий". Також графік для усіх груп споживачів публікують місцеві тематичні канали.

Видео дня

График для Києва Фото: скриншот

Київська область

Також у мережі з'явився графік відключення світла для Київщини. Відключення триватимуть від 2-х до 5-ти годин.

Графік для Київщини Фото: соцмережi

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі, в Полтавській області 25 жовтня запровадять декілька черг.

з 07:00 по 09:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.

з 09:00 по 16:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.

з 16:00 по 21:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.

з 21:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.

Графік для Полтавщини Фото: скриншот

Відключення електроенергії відбувається не раніше зазначеного часу початку черги, впродовж 0,5 год. Увімкнення електроенергії відбувається в останні 0,5 години вимкненої черги, попередили в "Полтаваобленерго".

Сумська область

В області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Графік для Сумщини Фото: Сумиобленерго

Черкаська область

У Черкаській області 25 жовтня також будуть застосовані графіки погодинних відключень.

Графік для Черкащини Фото: скриншот

Свою чергу/підчергу споживач може дізнатися у чат-ботах, розділ "Відключення"-"Черги ГПВ/ГАВ", — поінформував оператор розподілу.

Нагадаємо, після чергового обстрілу РФ у частини мешканців Києва та Київської області 24 жовтня вимкнули електроенергію.

Також Фокус з'ясував, чому на тлі російських ударів по енергетиці українцям не дозволяють перейти на автономне опалення.