Графіки відключення світла в Україні 25 жовтня: хто буде без електрики до 5 годин
В неділю в Україні вимушено застосовуватиметься обмеження електроспоживання. У частині регіонів запровадять ГПВ.
У неділю, 25 жовтня, у частині областей України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє компанія "Укренерго".
Для промисловості графіки обмеження потужності будуть задіяні з 06:00 по 23:59, а для усіх категорій споживачів з 07:00 по 23:59 введуть графіки погодинних відключень, обсягом від 1 до 2 черг.
Запровадження ГПВ є наслідками масованих російських атак на українські енергооб'єкти, нагадали в "Укренерго" та наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися й закликали стежити за повідомленнями регіональних операторів систем розподілу.
Київ
Графіки відключення світла у Києві можна подивитися в чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий". Також графік для усіх груп споживачів публікують місцеві тематичні канали.
Київська область
Також у мережі з'явився графік відключення світла для Київщини. Відключення триватимуть від 2-х до 5-ти годин.
Полтавська область
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі, в Полтавській області 25 жовтня запровадять декілька черг.
- з 07:00 по 09:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.
- з 09:00 по 16:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
- з 16:00 по 21:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.
- з 21:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.
Відключення електроенергії відбувається не раніше зазначеного часу початку черги, впродовж 0,5 год. Увімкнення електроенергії відбувається в останні 0,5 години вимкненої черги, попередили в "Полтаваобленерго".
Сумська область
В області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".
Черкаська область
У Черкаській області 25 жовтня також будуть застосовані графіки погодинних відключень.
Свою чергу/підчергу споживач може дізнатися у чат-ботах, розділ "Відключення"-"Черги ГПВ/ГАВ", — поінформував оператор розподілу.
Нагадаємо, після чергового обстрілу РФ у частини мешканців Києва та Київської області 24 жовтня вимкнули електроенергію.
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