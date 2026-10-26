Пособие по безработице в Украине, не выходя из дома: как это сделать онлайн

Получить статус безработного в Украине и подать заявку на государственную помощь, не посещая центр занятости, вполне возможно, но для отдельных категорий заявителей действуют дополнительные условия

В 2026 году пособие по безработице оформляется через центр занятости или онлайн — через портал "Дія" и электронные сервисы Государственной службы занятости. "Фокус" выяснил, кто может получить статус безработного, какие документы необходимы, как подать заявление и проверить статус обращения.

Кто может получить статус безработного в 2026 году

В соответствии с Законом Украины "О занятости населения" статус зарегистрированного безработного могут получить лица, не имеющие работы и заработка, но готовы и способны приступить к трудоустройству, что предусмотрено статьей 43 Закона Украины "О занятости населения". Подать заявление могут, в частности:

люди, уволенные с работы;

внутренне перемещенные лица, потерявшие работу;

ИП после официального прекращения предпринимательской деятельности;

люди с временно оккупированных территорий или территорий, где ведутся или велись боевые действия;

люди с инвалидностью, не достигшие пенсионного возраста и способные работать;

отдельные категории молодежи, ищущей первое рабочее место.

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Однако следует знать: если человек официально работает, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или получает пенсию по возрасту, оформить статус безработного, как правило, не получится. Центр занятости проверяет информацию через государственные реестры, поэтому данные о работе, предпринимательской деятельности, страховом стаже и пересечении границы должны быть корректными.

Как оформить статус безработного через приложение "Дія" и сервисы Государственной службы занятости

Подать заявление можно через официальный сервис на портале "Дія". Услуга бесплатна. Платить за подачу заявления или регистрацию в качестве безработного не нужно. Для этого необходимо:

Перейти на портал "Дія" и авторизоваться в личном кабинете.

Откройте раздел "Пенсии, льготы и пособия".

Выбрать услугу "Получение статуса безработного".

Нажать "Подать заявление".

Выбрать стандартную или упрощенную форму в зависимости от обстоятельств.

Заполнить необходимые данные и приложить документы, требуемые формой.

Подписать стандартное заявление электронной подписью и отправить его на рассмотрение. Рассмотрение заявления может занять до трех рабочих дней.

Также подать заявление можно через электронные сервисы Государственной службы занятости. Перечень документов зависит от способа подачи заявления и обстоятельств конкретного человека. Для стандартной онлайн-регистрации могут потребоваться:

паспорт гражданина Украины или иной предусмотренный законом документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовая книжка или иной документ о предыдущей занятости;

документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости;

документ об образовании;

электронная подпись для заверения заявления.

Если человек ранее работал, у него могут попросить документ, подтверждающий прекращение трудовых отношений. В отдельных случаях также требуются дополнительные документы, например справка о статусе ВПЛ, военно-учетный документ, документы об инвалидности или другие подтверждения особого статуса. Важно, что некоторые сведения государственные органы могут проверить через электронные реестры, и весь пакет документов может и не понадобиться. После регистрации с человеком работает карьерный консультант. Он будет предлагать вакансии, обучение, консультации или другие услуги службы занятости.

Как оформить статус безработного ВПЛ (внутренне перемещенным лицам)

Граждане Украины, которые были вынуждены покинуть место жительства на территории Украины из-за войны, временной оккупации или чрезвычайных ситуаций, могут оформить статус безработного по упрощенной процедуре.

На портале "Дія" поясняют, что ею могут воспользоваться заявители из соответствующих категорий, не имеющие документов, необходимых для обычной регистрации.

Это важно для людей, которые потеряли документы во время эвакуации или не могут получить подтверждение об увольнении от предыдущего работодателя.

В упрощенной форме заявление не нужно заверить электронной подписью.

Однако у этой процедуры есть дополнительное условие. Согласно информации "Дії", после подачи упрощенного заявления необходимо обратиться в центр занятости в течение 30 рабочих дней. Если этого не сделать, статус может быть аннулирован.

Поэтому после получения положительного решения важно проверить дальнейшие требования к своей регистрации.

Статус безработного в Украине — кому могут отказать

Основания для отказа определены пунктом 23 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина № 446. Среди причин, которые могут стать основанием для отказа или задержки, могут быть:

человек официально трудоустроен;

ИП еще не закрыт;

в реестрах нет данных об увольнении;

счет открыт не на имя заявителя;

нет документов, которые невозможно получить из реестров;

человек получает пенсию по возрасту;

заявитель предоставил недостоверные данные;

человек не выходит на связь с центром занятости.

Если заявка была отклонена, следует выяснить причину, исправить ошибки и подать заявку повторно. Если проблема связана с работодателем, налоговыми данными или закрытием ИП, сначала необходимо урегулировать именно эти вопросы.

Кроме того, законодательство устанавливает ограничения для лиц, которым уже назначены отдельные виды пенсий, а также для других категорий, не соответствующих условиям регистрации. Следует знать, что общая продолжительность выплаты во время военного положения для большинства людей ограничена 90 календарными днями. Лицам предпенсионного возраста, которым остался год до достижения пенсионного возраста и которые имеют необходимый страховой стаж, пособие может выплачиваться до 360 календарных дней.

Если человек получил статус безработного, но нашел работу, открыл ИП или уехал за границу на длительный срок, об этом необходимо сообщить в центр занятости. Несообщение может привести к прекращению регистрации или возврату излишне полученных средств.

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