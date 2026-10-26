Допомога по безробіттю в Україні не виходячи з дому: як це зробити онлайн

Отримати статус безробітного в Україні та подати заявку на державну допомогу, не відвідуючи центр зайнятості, цілком можливо, але для окремих категорій заявників діють додаткові умови

У 2026 році допомога по безробіттю оформлюється через центр зайнятості або онлайн — через портал "Дія" та електронні сервіси Державної служби зайнятості. Фокус з'ясував, хто може отримати статус безробітного, які документи потрібні, як подати заяву та перевірити статус звернення.

Хто може отримати статус безробітного у 2026 році

Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", статус зареєстрованого безробітного можуть отримати люди, які не мають роботи та заробітку, але готові й здатні приступити до працевлаштування, це передбачає стаття 43 Закону України "Про зайнятість населення". Подати заяву можуть, зокрема:

люди після звільнення з роботи;

внутрішньо переміщені особи, які втратили роботу;

ФОП після офіційного припинення підприємницької діяльності;

люди з тимчасово окупованих територій або територій, де ведуться чи велися бойові дії;

люди з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та можуть працювати;

окремі категорії молоді, яка шукає перше робоче місце.

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Але варто знати, якщо людина офіційно працює, має відкритий ФОП або отримує пенсію за віком, оформити статус безробітного за загальним правилом не вийде. Центр зайнятості перевіряє інформацію через державні реєстри, тому дані про роботу, підприємницьку діяльність, страховий стаж і перетин кордону мають бути коректними.

Як оформити статус безробітного через "Дію" та сервіси Державної служби зайнятості

Подати заяву можна через офіційну послугу на порталі "Дія". Послуга безоплатна. Платити за подання заяви або реєстрацію як безробітного не потрібно. Для цього потрібно:

Перейти на портал "Дія" та авторизуватися в особистому кабінеті.

Відкрити розділ "Пенсії, пільги та допомога".

Обрати послугу "Отримання статусу безробітного".

Натиснути "Подати заяву".

Вибрати стандартну або спрощену форму залежно від обставин.

Заповнити необхідні відомості та додати документи, які вимагає форма.

Підписати стандартну заяву електронним підписом і надіслати її на розгляд. Її опрацювання може тривати до трьох робочих днів.

Також подати заяву можна через електронні сервіси Державної служби зайнятості. Перелік документів залежить від способу подання заяви та обставин конкретної людини. Для стандартної онлайн-реєстрації можуть знадобитися:

паспорт громадянина України або інший передбачений законом документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудова книжка або інший документ про попередню зайнятість;

документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості;

документ про освіту;

електронний підпис для засвідчення заяви.

Якщо людина раніше працювала, можуть попросити документ, що підтверджує припинення трудових відносин. За окремих обставин також потрібні додаткові документи, наприклад довідка ВПО, військово-обліковий документ, документи про інвалідність або інші підтвердження спеціального статусу. Важливо, що деякі відомості державні органи можуть перевірити через електронні реєстри і весь пакет документів може і не знадобитись. Після реєстрації з людиною працює кар'єрний радник. Він пропонуватиме вакансії, навчання, консультації або інші послуги служби зайнятості.

Як оформити статус безробітного ВПО (внутрішньо переміщеним особам)

Громадяни України, які були вимушені залишити своє місце проживання в межах України через війну, тимчасову окупацію чи надзвичайні ситуації можуть оформити статус безробітного по спрощеній процедурі.

На порталі "Дія", пояснюють, що нею можуть скористатися заявники з відповідних категорій, які не мають документів, необхідних для звичайної реєстрації.

Це важливо для людей, які втратили документи під час евакуації або не можуть отримати підтвердження звільнення від попереднього роботодавця.

У спрощеній формі не потрібно засвідчувати заяву електронним підписом.

Однак така процедура має додаткову умову. Згідно з інформацією "Дії", після подання спрощеної заяви необхідно звернутися до центру зайнятості протягом 30 робочих днів. Якщо цього не зробити, статус може бути скасований.

Тому після отримання позитивного рішення важливо перевірити подальші вимоги до своєї реєстрації.

Статус безробітного в Україні — кому можуть відмовити

Підстави для відмови визначені пунктом 23 Порядку, затвердженого постановою Кабміну № 446. Серед причин, які можуть стати причинами відмови або затримки можуть бути:

людина офіційно працевлаштована;

ФОП ще не закритий;

у реєстрах немає даних про звільнення;

рахунок відкритий не на заявника;

немає документів, які неможливо підтягнути з реєстрів;

людина отримує пенсію за віком;

заявник подав недостовірні дані;

людина не виходить на зв’язок із центром зайнятості.

Якщо у статусі відмовили, варто з'ясувати причину, виправити помилки та подати заяву повторно. Якщо проблема пов'язана з роботодавцем, податковими даними або закриттям ФОП, спершу потрібно врегулювати саме ці питання.

Також законодавство встановлює обмеження для осіб, яким уже призначено окремі види пенсій, та інших категорій, які не відповідають умовам реєстрації. Варто знати, що загальна тривалість виплати під час воєнного стану для більшості людей обмежена 90 календарними днями. Для осіб передпенсійного віку, яким залишився рік до досягнення пенсійного віку та які мають необхідний страховий стаж, допомога може виплачуватися до 360 календарних днів.

Якщо людина отримала статус безробітного, але знайшла роботу, відкрила ФОП або виїхала за кордон на тривалий час, про це потрібно повідомити центр зайнятості. Неповідомлення може призвести до припинення реєстрації або повернення надміру отриманих коштів.

Нагадаємо, Фокус з'ясовував, чи повинен безробітний платити аліменти та скільки.

Також стало відомо, що переселенцям із восьми областей готують нову допомогу.