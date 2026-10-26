513 млн вместо 838 млн грн: почему сократили компенсации за разрушенное жилье в Милой и Вишневом — документы

Сумма компенсации людям, лишившимся жилья после взрыва складов в Милой, сократилась почти на 325 млн грн. Фокус разобрался, почему сократили финансирование и что нужно знать пострадавшим о назначении и получении компенсаций.

После массированных ракетно-дроновых атак со стороны РФ и взрыва складов в селе Милая Киевской области владельцы должны получить компенсацию от государства. Однако сумма выплат оказалась меньше предусмотренной. Если в проекте распоряжения Кабмина речь шла о 838,1 млн грн, то в конечном итоге для пострадавших из Вишневой и Дмитровской громад правительство утвердило 513,07 млн грн. В ответе на запрос Фокуса Министерство экономики и окружающей среды Украины объяснило, почему изменились расчеты, а юрист рассказал, законно ли было уменьшать сумму и на что могут рассчитывать пострадавшие.

Решение о финансировании принято

15 октября 2026 года Кабинет Министров Украины принял распоряжение № 1077-р о выделении Министерству развития громад и территорий 513 074 441 грн из резервного фонда государственного бюджета ( см. документ). Средства пойдут на выплату компенсаций за уничтоженное жилье жителям Вишневой и Дмитровской территориальных общин Бучанского района Киевской области, пострадавшим в результате массированных ракетно-дроновых атак 6 июля и 28–29 августа 2026 года.

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"Кабинетом Министров Украины принято распоряжение Правительства от 15.10.2026 № 1077-р о выделении Министерству развития общин и территорий 513 074 441 гривну для выплаты компенсаций за уничтоженное жилье жителям Вишневой и Дмитровской территориальных громад Бучанского района Киевской области", — ответили на запрос Фокуса в Минэкономики.

Согласно приложению к распоряжению, финансирование было распределено между двумя громадами.

В Вишневой громаде предусмотрены компенсации за уничтоженное жилье общей площадью 8 517,9 кв. м. На эти цели будет выделено 287,7 млн грн.

В Дмитровской громаде, к которой относится село Милая, речь идет о 6 690,7 кв. м уничтоженного жилья. Сумма компенсаций составляет 225,35 млн грн.

В целом в двух общинах компенсации охватывают 15 208,6 кв. м уничтоженного жилья, а общая сумма выплат составляет 513,07 млн грн.

Согласно документу, финансирование предусмотрено для выплаты компенсаций за уничтоженные частные дома, квартиры и другие жилые помещения, а срок выполнения мероприятий, указанный в приложении к распоряжению, — 31 декабря 2026 года. В то же время Минразвития должно представить отчет об использовании средств до 25 декабря 2026 года. Эти даты определяют сроки выполнения мероприятий и отчетности, но сами по себе не устанавливают конкретного дня, когда деньги должны поступить каждому пострадавшему.

Почему сумму уменьшили с 838 млн до 513 млн грн

Сначала Министерство экономики подготовило проект распоряжения, в котором предлагалось выделить 838,1 млн грн на компенсации за уничтоженное жилье. В ответе на запрос Фокуса заместитель министра экономики и окружающей среды Виталий Киндратив объяснил механизм подготовки проекта распоряжения.

"Минэкономики на основании обоснований и расчетов Минразвития подготовило проект распоряжения Кабинета Министров Украины "О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета", которым предусматривалось выделить 838,1 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета на указанные мероприятия", — говорится в письме.

Ответ Министерства экономики на запрос Фокуса Фото: Фокус

В то же время Министерство финансов высказало замечания по методике расчета. По оценке ведомства, применение максимальной предельной стоимости ко всем уничтоженным объектам не отражало фактической потребности в финансировании.

"Не было учтено замечание Минфина относительно применения множителя ко всем объектам, равного максимальной предельной стоимости уничтоженных объектов недвижимого имущества, что не отражает реальной (фактической) потребности в средствах", — отметили в Минэкономики.

В ведомстве пояснили, что компенсацию за уничтоженное жилье рассчитывают по специальной формуле, предусмотренной Порядком № 600, а не путем автоматического применения максимальной стоимости к каждому объекту.

"Граждане получают выплаты в соответствии с Порядком предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 30.05.2023 № 600, а значит, расчетные показатели являются завышенными и необоснованными. В соответствии с п. 16 данного Порядка размер компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества рассчитывается Комиссией по специальной формуле", — ответили в Минэкономики.

22 сентября 2026 года правительственный комитет рассмотрел проект и поручил Минразвития совместно с Киевской ОГА доработать его, представив фактические расчеты по итогам решений комиссий. После этого Минэкономики подготовило обновленный проект и 6 октября направило его в Кабмин. А уже 15 октября правительство приняло распоряжение о выделении 513 074 441 грн.

Таким образом, если сравнить указанные в письме Минэкономики 838,1 млн грн с утвержденной суммой, разница составит примерно 325 млн грн, или около 39 %.

Отметим, что 838,1 млн грн представляли собой сумму, предусмотренную проектом распоряжения, а не уже утвержденное финансирование. В письме Минэкономики также упоминается предварительное поручение правительства, в котором речь шла о 833,706 млн грн. Это отдельный показатель, приведенный в контексте протокола заседания Кабмина от 31 августа 2026 года.

Как рассчитали 513 млн грн

В приложении к распоряжению № 1077-р указаны площади уничтоженного жилья и размер компенсации за квадратный метр.

Так, для частных домов в Вишневой и Дмитровской громадах была установлена единая ставка компенсации — 33 717,46 грн за кв. м.

В Вишневой громаде на частные дома площадью 8 184,4 кв. м предусмотрено 275,96 млн грн компенсации. Еще 11,77 млн грн будет направлено на жилые помещения площадью 333,5 кв. м. Для этой категории ставка составляет 35 280,07 грн за кв. м.

В Дмитровской громаде, к которой относится село Милая, компенсации за частные дома площадью 6 224,7 кв. м составляют 209,88 млн грн.

Для квартир были установлены другие ставки в зависимости от количества комнат.

За однокомнатные квартиры площадью 181,4 кв. м предусмотрено 6,4 млн грн компенсации по ставке 35 280,07 грн за кв. м.

За двухкомнатные квартиры общей площадью 234 кв. м выплаты составляют 7,49 млн грн, а ставка — 31 999,96 грн за кв. м.

Для трёхкомнатных квартир площадью 50,6 кв. м установлена компенсация в размере 1,58 млн грн по ставке 31 274,49 грн за кв. м.

Поэтому окончательный расчет предусматривает различные ставки в зависимости от типа жилья. Это соответствует разъяснению Минэкономики о необходимости учитывать фактические расчеты комиссионных вместо применения максимальной стоимости ко всем объектам.

В то же время в приложении не указано количество уничтоженных объектов и количество людей, которым должна быть выплачена компенсация. Также отсутствует сравнение с первоначальным проектом на 838,1 млн грн. Из-за этого из самого распоряжения невозможно установить, охватывает ли утвержденная сумма всех пострадавших, имеющих право на компенсацию.

Законно ли была уменьшена сумма и когда люди получат деньги: юридическая сторона вопроса

Как объяснил Фокусу адвокат Богдан Бордусенко, само по себе снижение суммы с 838,1 млн грн до 513,07 млн грн ещё не является нарушением закона.

Богдан Бордусенко , адвокат, руководитель отдела гражданской практики Адвокатского объединения "АКТ"

Первоначальные 838,1 млн грн представляли собой предложение о финансировании, а не уже утвержденное бюджетное ассигнование. Поэтому эта цифра не означала, что государство в любом случае должно было выделить именно такую сумму.

По его словам, после уточнения потребностей правительство могло пересмотреть расчеты. При этом важно, какие именно обстоятельства послужили основанием для корректировки.

"Если в ходе доработки было установлено, что фактическая потребность меньше, корректировка может быть вполне обоснованной. Если же часть пострадавших или уничтоженных объектов не была учтена, это уже требует отдельной проверки", — отметил юрист и добавил, что разница между первоначальным предложением и утвержденным финансированием составляет примерно 325 млн грн.

Чтобы объяснить это, необходимы расчеты до и после доработки, а именно: сколько объектов было учтено, какие суммы были определены и включены ли все, кто имеет право на помощь.

"Без этих документов я бы не стал утверждать ни о незаконности сокращения, ни о том, что оно полностью обосновано", — подчеркнул эксперт.

По словам юриста, оспаривать лишь сам факт того, что окончательная сумма оказалась меньше предыдущего предложения, вряд ли будет эффективно.

"Если конкретному человеку отказали в компенсации, неправильно определили её размер или компетентный орган безосновательно затягивает рассмотрение вопроса, он может обжаловать соответствующее решение или бездействие", — сказал он.

Сколько заявлений подали жители

По данным расследования Bihus.Info, по состоянию на середину октября жители подали 1 255 заявлений о компенсации за поврежденное имущество, из которых было рассмотрено 1 152.

Что касается разрушенного жилья, в расследовании речь идет о 117 зафиксированных объектах: 101 частном доме и 16 квартирах или других жилых помещениях.

Владельцы разрушенного жилья подали 97 заявлений: 52 — на получение жилищных сертификатов, 45 — на денежную компенсацию.

В то же время отметим, что эти цифры относятся к периоду до принятия распоряжения № 1077-р и не позволяют установить точное количество людей, получивших окончательные решения комиссий после 15 октября, а также количество получателей, на которых распространяется утвержденное финансирование.

Когда люди получат деньги

Принятие распоряжения о выделении средств и фактическое получение компенсации конкретным лицом — это разные этапы, подчеркивает юрист.

"По состоянию на 21 октября 2026 года Кабмин уже принял решение о выделении средств. Однако выделение средств правительством и их фактическое получение людьми — это не одно и то же. После принятия распоряжения ещё нужно обеспечить его бюджетное исполнение и проведение выплат конкретным получателям", — сказал он.

Процедура предусматривает рассмотрение заявления, проверку документов, установление обстоятельств уничтожения объекта и определение размера компенсации комиссией. Дальнейшее использование средств должно осуществляться в соответствии с установленным порядком.

"После этого должно быть обеспечено использование средств по назначению и выплата компенсаций в соответствии с установленной процедурой", — добавил юрист.

Распоряжение № 1077-р устанавливает 31 декабря 2026 года в качестве срока выполнения мероприятий. Кроме того, оно обязывает Минразвития до 25 декабря представить отчет об использовании средств в Минэкономики, Минфин и Государственную казначейскую службу. Однако в документе нет конкретной даты, когда каждый пострадавший должен получить компенсацию. Также в нём не указано, когда начнутся фактические перечисления средств. Предоставленные документы подтверждают принятие решения о финансировании, но не содержат информации о фактических выплатах конкретным получателям. Поэтому на основании только этих материалов нельзя утверждать ни то, что выплаты уже начались, ни то, что их еще никому не произвели.

Хватит ли 513 млн грн

Юрист не берется категорически утверждать, хватит ли выделенной суммы всем пострадавшим или нет: "Исходя только из общей суммы, невозможно сказать, хватит ли средств на полное восстановление жилья для каждой пострадавшей семьи".

По его словам, компенсация, рассчитанная по государственной методике, и реальная стоимость приобретения равноценного жилья или восстановления дома могут различаться. Государственная выплата определяется в соответствии с установленными правилами и не обязательно равна рыночной стоимости конкретного объекта.

"Если 513 млн грн покрывают все подтвержденные компенсации, это будет означать достаточность средств для выполнения соответствующих бюджетных обязательств. Но это не обязательно означает, что каждая семья сможет приобрести жилье, равноценное утраченному, без дополнительных расходов", — подытожил Богдан Бордусенко.

Как сообщили Фокусу в Минэкономики, причиной пересмотра первоначального предложения стало замечание Министерства финансов Украины. Там отметили, что применение максимальной предельной стоимости ко всем уничтоженным объектам не отражает фактической потребности в финансировании. После доработки проекта правительство утвердило 513 074 441 грн. Однако в предоставленных документах отсутствует подробный сравнительный расчет, который позволил бы установить, как именно изменилась потребность в финансировании. В частности, не указано количество объектов и получателей в первоначальном и окончательном расчетах.

Министерство экономики также перенаправило вопрос о подробных расчетах в Министерство развития общин и территорий Украины, которое является главным распорядителем бюджетных средств.

"Поскольку Министерство экономики готовило проект акта на основании расчетов, подготовленных Министерством развития как главным распорядителем бюджетных средств, то за более подробной информацией о начислении компенсаций предлагаем обратиться именно в Министерство развития", — отметил заместитель министра Виталий Киндратив.

Важно

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Таким образом, на основании распоряжения и ответа Минэкономики пока остаются нерешенными несколько вопросов.

Сколько человек получили утвержденные решения о компенсации?

Учтены ли все разрушенные дома, квартиры и другие жилые помещения в окончательном расчете?

За счет каких именно изменений первоначальное предложение в размере 838,1 млн грн было пересмотрено до 513,07 млн грн?

Когда начнутся фактические перечисления средств?

Как именно конкретные получатели получат компенсацию — в виде жилищных сертификатов или наличными?

Покрывает ли утвержденный объем финансирования все подтвержденные компенсации?

Фокус также направил запрос в Киевскую областную администрацию, но на момент подготовки материала ответа не получил.

Что это означает для жителей

Принятие распоряжения № 1077-р — это решение о финансировании компенсаций за уничтоженное жилье. Однако само по себе оно не подтверждает, что средства уже перечислены конкретным людям. Поэтому тем, у кого уже есть решение комиссии, целесообразно письменно обратиться в Минразвития, Киевскую ОГА или соответствующую громаду, чтобы уточнить статус выполнения решения, ожидаемые сроки перечисления и форму компенсации. А тем, чьи заявления еще находятся на рассмотрении, стоит выяснить их текущий статус и причины задержки, если таковая имеется.

Напомним, в сентябре Фокус сообщал, что сотрудник Службы безопасности Украины, фигурирующий в деле о трагедии в поселке Мила, о взрыве склада боеприпасов и о гибели людей, был освобожден из СИЗО.