513 млн замість 838 млн грн: чому зменшили компенсації за зруйноване житло у Милій та Вишневому — документи

Сума компенсації людям, які втратили домівки, після детонації складів у Милій зменшилася майже на 325 млн грн. Фокус розібрався, чому урізали фінансування та що потрібно знати постраждалим про призначення й отримання компенсацій.

Після масованих ракетно-дронових атак РФ і детонації складів у селищі Мила на Київщині, власники мають отримати компенсації від держави. Проте сума виплат виявилася меншою за передбачену. Якщо у проєкті розпорядження Кабміну йшлося про 838,1 млн грн, остаточно для постраждалих із Вишневої та Дмитрівської громад уряд затвердив 513,07 млн грн. У відповіді на запит Фокусу Міністерство економіки та довкілля України пояснило, чому змінилися розрахунки, а юрист розповів, чи законно було зменшувати суму та на що можуть розраховувати постраждалі.

Рішення про фінансування ухвалено

15 жовтня 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження № 1077-р про виділення Міністерству розвитку громад та територій 513 074 441 грн із резервного фонду державного бюджету (див. документ). Кошти підуть на компенсації за знищене житло жителям Вишневої та Дмитрівської територіальних громад Бучанського району Київської області, які постраждали внаслідок масованих ракетно-дронових атак 6 липня та 28–29 серпня 2026 року.

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"Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження Уряду від 15.10.2026 № 1077-р щодо виділення Міністерству розвитку громад та територій 513 074 441 гривню для надання компенсацій за знищене житло мешканцям Вишневої та Дмитрівської територіальних громад Бучанського району Київської області", — відповіли на запит Фокусу в Мінекономіки.

Згідно з додатком до розпорядження, фінансування розподілили між двома громадами.

У Вишневій громаді компенсації передбачені за знищене житло загальною площею 8 517,9 кв. м. На це спрямують 287,7 млн грн.

У Дмитрівській громаді, до якої належить селище Мила, йдеться про 6 690,7 кв. м знищеного житла. Сума компенсацій становить 225,35 млн грн.

А загалом у двох громадах компенсації охоплюють 15 208,6 кв. м знищеного житла, а загальна сума виплат становить 513,07 млн грн.

Згідно із документом, фінансування передбачене для компенсацій за знищені приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, а термін виконання заходів, визначений у додатку до розпорядження, — 31 грудня 2026 року. Водночас Мінрозвитку має подати звіт про використання коштів до 25 грудня 2026 року. Ці дати визначають строки виконання заходів і звітування, але самі собою не встановлюють конкретного дня, коли гроші мають надійти кожному постраждалому.

Чому суму зменшили з 838 млн до 513 млн грн

Спершу Мінекономіки підготувало проєкт розпорядження, яким пропонувалося виділити 838,1 млн грн на компенсації за знищене житло. У відповіді на запит Фокусу заступник міністра економіки та довкілля Віталій Кіндратів пояснив механізм підготовки проєкту розпорядження.

"Мінекономіки на підставі обґрунтувань та розрахунків Мінрозвитку підготувало проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету", яким передбачалося виділити 838,1 млн гривень з резервного фонду державного бюджету на зазначені заходи", — йдеться в листі.

Відповідь Мінекономіки на запит Фокусу Фото: Фокус

Водночас Міністерство фінансів висловило зауваження до методики розрахунку. За оцінкою відомства, застосування максимальної граничної вартості до всіх знищених об'єктів не відображало фактичної потреби у фінансуванні.

"Неврахованим залишилося зауваження Мінфіну стосовно застосування множення всіх об’єктів на максимальну граничну вартість знищених об’єктів нерухомого майна, яке не відображає реальної (фактичної) потреби в коштах", — зазначили в Мінекономіки.

У відомстві пояснили, що компенсацію за знищене житло визначають за спеціальною формулою, передбаченою Порядком № 600, а не шляхом автоматичного застосування максимальної вартості до кожного об'єкта.

"Громадяни отримують виплати відповідно до Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 № 600, а відтак розрахункові показники є завищеними та необґрунтованими. Відповідно до п. 16 цього Порядку розмір компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна розраховується Комісією за спеціальною формулою", — відповіли в Мінекономіки.

22 вересня 2026 року урядовий комітет розглянув проєкт і доручив Мінрозвитку разом із Київською ОВА доопрацювати його, надавши фактичні розрахунки за результатами рішень комісій. Після цього Мінекономіки підготувало оновлений проєкт і 6 жовтня направило його до Кабміну. А вже 15 жовтня уряд ухвалив розпорядження про виділення 513 074 441 грн.

Тож, якщо порівнювати зазначені в листі Мінекономіки 838,1 млн грн із затвердженою сумою, різниця становить приблизно 325 млн грн, або приблизно 39%.

Зазначимо, що 838,1 млн грн були сумою, передбаченою проєктом розпорядження, а не вже затвердженим фінансуванням. У листі Мінекономіки також згадується попереднє урядове доручення, в якому йшлося про 833,706 млн грн. Це окремий показник, наведений у контексті протоколу засідання Кабміну від 31 серпня 2026 року.

Як розрахували 513 млн грн

У додатку до розпорядження № 1077-р зазначені площі знищеного житла та вартість компенсації за квадратний метр.

Так, для приватних будинків у Вишневій та Дмитрівській громадах застосували однакову ставку компенсації — 33 717,46 грн за кв. м.

У Вишневій громаді за приватні будинки площею 8 184,4 кв. м передбачили 275,96 млн грн компенсації. Ще 11,77 млн грн спрямують на житлові приміщення площею 333,5 кв. м. Для цієї категорії ставка становить 35 280,07 грн за кв. м.

У Дмитрівській громаді, до якої належить село Мила, компенсації за приватні будинки площею 6 224,7 кв. м становлять 209,88 млн грн.

Для квартир застосували інші ставки залежно від кількості кімнат.

За однокімнатні квартири площею 181,4 кв. м передбачили 6,4 млн грн компенсації за ставкою 35 280,07 грн за кв. м.

За двокімнатні квартири загальною площею 234 кв. м виплати становлять 7,49 млн грн, а ставка — 31 999,96 грн за кв м.

Для трикімнатних квартир площею 50,6 кв. м визначили компенсацію в розмірі 1,58 млн грн за ставкою 31 274,49 грн за кв. м.

Тому остаточний розрахунок передбачає різні ставки залежно від типу житла. Це узгоджується з поясненням Мінекономіки про необхідність враховувати фактичні розрахунки комісій замість застосування максимальної вартості до всіх об'єктів.

Водночас у додатку немає кількості знищених об'єктів і кількості людей, яким мають надати компенсацію. Також немає порівняння з початковим проєктом на 838,1 млн грн. Через це з самого розпорядження неможливо встановити, чи охоплює затверджена сума всіх постраждалих, які мають право на компенсацію.

Чи законно зменшили суму та коли люди отримають гроші: юридичний бік питання

Як пояснив Фокусу адвокат Богдан Бордусенко, саме собою зменшення суми з 838,1 млн грн до 513,07 млн грн ще не є порушенням закону.

Богдан Бордусенко , адвокат, керівник відділу цивільної практики Адвокатського об'єднання "АКТ"

Первинні 838,1 млн грн були пропозицією щодо фінансування, а не вже затвердженим бюджетним призначенням. Тому ця цифра не означала, що держава в будь-якому разі мала виділити саме таку суму.

За його словами, після уточнення потреби уряд міг переглянути розрахунки. Водночас важливо, які саме обставини стали підставою для коригування.

"Якщо під час доопрацювання встановили, що фактична потреба менша, коригування може бути цілком обґрунтованим. Якщо ж частину постраждалих або знищених об’єктів не врахували, це вже потребує окремої перевірки", — зазначив юрист і додав, що різниця між початковою пропозицією та затвердженим фінансуванням становить приблизно 325 млн грн.

Щоб пояснити її, потрібні розрахунки до і після доопрацювання, а саме, скільки об'єктів врахували, які суми визначили та чи включили всіх, хто має право на допомогу.

"Без цих документів я б не стверджував ані про незаконність зменшення, ані про те, що воно повністю обґрунтоване", — підкреслив експерт.

За словами юриста, оскаржувати лише сам факт того, що фінальна сума виявилася меншою за попередню пропозицію, навряд чи буде ефективно.

"Якщо конкретній людині відмовили в компенсації, неправильно визначили її розмір або компетентний орган безпідставно затягує розгляд питання, вона може оскаржувати відповідне рішення чи бездіяльність", — пояснив він.

Скільки заяв подали мешканці

За даними розслідування Bihus.Info, станом на середину жовтня мешканці подали 1 255 заяв щодо компенсації за пошкоджене майно, з яких розглянули 1 152.

Щодо знищеного житла в розслідуванні йдеться про 117 зафіксованих об'єктів: 101 приватний будинок і 16 квартир чи інших житлових приміщень.

Власники зруйнованого житла подали 97 заяв: 52 — на житлові сертифікати, 45 — на грошову компенсацію.

Водночас зауважимо, що ці цифри стосуються періоду до ухвалення розпорядження № 1077-р і не дають змоги встановити точну кількість людей, які отримали остаточні рішення комісій після 15 жовтня та скільки отримувачів охоплює затверджене фінансування.

Коли люди отримають гроші

Ухвалення розпорядження про виділення коштів і фактичне отримання компенсації конкретною людиною — різні етапи, наголошує юрист.

"Станом на 21 жовтня 2026 року Кабмін уже ухвалив рішення про виділення коштів. Однак виділення коштів урядом і їх фактичне отримання людьми — не одне й те саме. Після ухвалення розпорядження ще потрібно забезпечити його бюджетне виконання та проведення виплат конкретним отримувачам", — сказав він.

Процедура передбачає розгляд заяви, перевірку документів, встановлення обставин знищення об'єкта та визначення розміру компенсації комісією. Подальше використання коштів має відбуватися відповідно до встановленого порядку.

"Після цього має бути забезпечене використання коштів за визначеним призначенням і надання компенсацій відповідно до встановленої процедури", — додав юрист.

Розпорядження № 1077-р визначає 31 грудня 2026 року як строк виконання заходів. Також воно зобов'язує Мінрозвитку до 25 грудня подати звіт про використання коштів Мінекономіки, Мінфіну та Державній казначейській службі. Проте в документі немає конкретної дати, коли компенсацію має отримати кожен постраждалий. Так само в ньому не зазначено, коли розпочнуться фактичні перерахування коштів. Надані документи підтверджують ухвалення рішення про фінансування, але не містять інформації про фактичні виплати конкретним отримувачам. Тому на підставі лише цих матеріалів не можна стверджувати ані що виплати вже розпочалися, ані що їх ще нікому не здійснили.

Чи вистачить 513 млн грн

Юрист не береться категорично стверджувати, що виділеної суми вистачить або не вистачить усім постраждалим: "Лише за загальною сумою неможливо сказати, чи вистачить коштів на повне відновлення житла для кожної постраждалої родини".

За його словами, компенсація за державною методикою та реальна вартість придбання рівноцінного житла чи відбудови будинку можуть відрізнятися. Державна виплата визначається за встановленими правилами й не обов'язково дорівнює ринковій вартості конкретного об'єкта.

"Якщо 513 млн грн покривають усі підтверджені компенсації, це означатиме достатність коштів для виконання відповідних бюджетних зобов’язань. Але це не обов’язково означає, що кожна родина зможе придбати рівноцінне втраченому житло без додаткових витрат", — підсумував Богдан Бордусенко.

Як Фокусу відповіли в Мінекономіки, причиною перегляду початкової пропозиції стало зауваженя Міністерства фінансів України. Там зазначили, що застосування максимальної граничної вартості до всіх знищених об'єктів не відображає фактичної потреби у фінансуванні. Після доопрацювання проєкту уряд затвердив 513 074 441 грн. Однак у наданих документах немає детального порівняльного розрахунку, який дав би змогу встановити, як саме змінилася потреба у фінансуванні. Зокрема, не наведено кількості об'єктів та отримувачів у початковому й остаточному розрахунках.

Мінекономіки також переадресувало запитання про детальні нарахування Міністерству розвитку громад та територій України, яке є головним розпорядником бюджетних коштів.

"Оскільки Мінекономіки готували проєкт акта на підставі підготовлених розрахунків Мінрозвитку як головного розпорядника бюджетних коштів, то за більш детальною інформацією щодо начислень компенсацій пропонуємо звернутися саме до Мінрозвитку", — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Важливо

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Тож на підставі розпорядження та відповіді Мінекономіки поки залишаються відкритими кілька питань.

Скільки людей мають затверджені рішення про компенсацію?

Чи всі знищені будинки, квартири та інші житлові приміщення враховані в остаточному розрахунку?

За рахунок яких саме змін початкову пропозицію на 838,1 млн грн переглянули до 513,07 млн грн?

Коли розпочнуться фактичні перерахування коштів?

Як саме конкретні отримувачі одержать компенсацію — житловими сертифікатами чи грошима?

Чи покриває затверджений обсяг фінансування всі підтверджені компенсації?

Фокус також надіслав запит до Київської ОВА, але на момент підготовки матеріалу відповіді не отримав.

Що це означає для мешканців

Ухвалення розпорядження № 1077-р — це рішення про фінансування компенсацій за знищене житло. Однак саме по собі воно не підтверджує, що кошти вже перерахували конкретним людям. Тож тим, хто вже має рішення комісії, доцільно письмово звернутися до Мінрозвитку, Київської ОВА або відповідної громади, щоб уточнити статус виконання рішення, очікувані строки перерахування та форму компенсації. А тим, чиї заяви ще розглядають, варто з'ясувати їхній поточний статус і причини затримки, якщо вона є.

Нагадаємо, у вересні Фокус розповідав, що посадовець Служби безпеки України, який фігурує у справі про трагедію у селищі Мила, про вибух складу боєприпасів та про смерть людей, вийшов на волю з СІЗО.