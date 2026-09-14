Вийшов через сім днів: фігурант справи про трагедію у Милій вніс заставу, — ЗМІ

Посадовець Служби безпеки України, який фігурує у справі про трагедію у селищі Мила, про вибух складу боєприпасів та про смерть 38 людей, вийшов на волю з СІЗО, розповіли медіа. Суд встановив заставу майже 500 тис. грн і підозрюваний швидко відшукав цю суму, щоб не провести в ізоляторі два місяці арешту. Що відбувається у справі про вибухи в Милій, які стались два тижні тому?

Інформацію про вихід під заставу працівника СБУ, якого підозрюють у причетності до вибуху складу зі зброєю, оприлюднило медіа "Українська правда" з посиланням на власні джерела. 7 вересня 2026 року фігурант отримав рішення суду про арешт з можливістю вийти під заставу 499 200 грн, нагадали у матеріалі. Станом на 14 вересня чоловік вже вийшов з СІЗО, сказало невказане джерело.

Анонімний співрозмовник УП — це представник правоохоронних органів, уточнили журналісти. Єдина надана інформація — що фігурант провів в ізоляторі менш як тиждень.

"Вийшов наприкінці минулого тижня", — навело медіа слова джерела.

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На порталі ДБР та прокуратури поки не з'явилось оновлень щодо справи про вибух на складі зі зброєю у Милій.

Вибух складу зі зброєю — що сталось у Милій

Зазначимо, вибух на складі зі зброєю стався 28 серпня 2026 року. Спершу з'явилась інформація про новий удар РФ по Київській області, потім — про вибухи на трасі Е-40 Київ-Житомир у селищі Мила Бучанського району (біля села Капітанівка, де сталась трагедія на виставці дронів). Згодом стало відомо, що після влучання дрона РФ почалась детонація на складі боєприпасів, який був розташований неподалік від житлових будинків. Серед інших, під удар потрапив будинок для літніх людей "Добрий дім", яких не змогли врятувати. Згідно з даними військової адміністрації, загинуло 38 людей — це старші жінки та чоловіки за пансіонату та інші жертви.

Тим часом ДБР почала розслідування за фактом вибуху складу зі зброєю у Милій. 10 вересня оголосили підозру працівнику СБУ, причетному, ймовірно, до організації місця зберігання зброї. Фігурант отримав підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу — "бездіяльність військової влади", яка призвела до тяжких наслідків (максимальне покарання — до 10 років тюрми). Розслідування встановило, що склад боєприпасів облаштували в колишньому овочесховищі неподалік від людей і що це порушення вимог безпеки.

Влітку 2026 року сталась ще одна трагедія через вибух складу зі зброєю. Ідеться про влучання дрона РФ у Вишневому, після якого почалась детонація боєприпасів. На відео з місця подій — спалахи, вогонь та хмари диму, потім — руйнування цілої вулиці та смерть десятків людей.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію у селищі Мила.