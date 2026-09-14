Вышел через семь дней: фигурант дела о трагедии в Милой внес залог, — СМИ

Сотрудник Службы безопасности Украины, фигурирующий в деле о трагедии в поселке Мила, о взрыве склада боеприпасов и о гибели 38 человек, вышел на свободу из СИЗО, сообщили СМИ. Суд установил залог в размере почти 500 тыс. грн, и подозреваемый быстро раздобыл эту сумму, чтобы не провести в изоляторе два месяца под стражей. Что происходит в деле о взрывах в Миле, произошедших две недели назад?

Информацию о выходе под залог сотрудника СБУ, подозреваемого в причастности к взрыву склада с оружием, обнародовало СМИ "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. 7 сентября 2026 года фигурант получил решение суда об аресте с возможностью выхода под залог в размере 499 200 грн, напомнили в материале. По состоянию на 14 сентября мужчина уже вышел из СИЗО, сообщил неназванный источник.

Анонимный собеседник УП — это представитель правоохранительных органов, уточнили журналисты. Единственная предоставленная информация — что фигурант провел в изоляторе менее недели.

"Вышел в конце прошлой недели", — привело СМИ слова источника.

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На портале ГБР и прокуратуры пока не появилось новых сведений по делу о взрыве на складе с оружием в Милии.

Взрыв склада с оружием — что произошло в Милой

Отметим, что взрыв на складе с оружием произошел 28 августа 2026 года. Сначала появилась информация о новом ударе РФ по Киевской области, затем — о взрывах на трассе Е-40 Киев-Житомир в поселке Мила Бучанского района (возле села Капитановка, где произошла трагедия на выставке дронов). Впоследствии стало известно, что после попадания дрона РФ началась детонация на складе боеприпасов, который находился недалеко от жилых домов. Среди прочего, под удар попал дом престарелых "Добрый дом", обитателей которого не удалось спасти. Согласно данным военной администрации, погибли 38 человек — это пожилые женщины и мужчины из пансионата и другие жертвы.

Тем временем ГБР начало расследование по факту взрыва склада с оружием в Милии. 10 сентября было объявлено подозрение сотруднику СБУ, предположительно причастному к организации места хранения оружия. Фигуранту предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса — "бездействие военных властей", повлекшее тяжкие последствия (максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы). Расследование установило, что склад боеприпасов был обустроен в бывшем овощном хранилище в непосредственной близости от населённых пунктов, что является нарушением требований безопасности.

Летом 2026 года произошла ещё одна трагедия из-за взрыва склада с оружием. Речь идет о попадании дрона РФ в Вишневом, после чего началась детонация боеприпасов. На видео с места событий — вспышки, огонь и облака дыма, а затем — разрушение целой улицы и гибель десятков людей.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в поселке Мила.