Годы работы в статусе ФОП не всегда засчитываются в страховой стаж: что пояснили в Пенсионном фонде

Годы, в течение которых человек был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, могут быть зачтены в страховой стаж не в полном объеме. Это зависит от периода работы, системы налогообложения и уплаченных взносов.

В разъяснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) объясняется, на что именно обращают внимание при подсчете стажа ФОП.

Какие правила действуют в разные годы

С 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года для ФОП, работающих по упрощенной системе, действует особый порядок. Необходимо подтвердить, что данное лицо было зарегистрировано в качестве предпринимателя.

С 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 года за отдельные периоды предпринимательской деятельности по упрощенной системе стаж для определения права на пенсию может быть зачтен, если человек уплачивал взносы. Их размер при этом не имеет значения. В то же время это не означает, что весь такой период полностью повлияет на расчет пенсии.

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С 1 января 2018 года все зависит от уплаченных взносов. Если они уплачены не в полном объеме, стаж может быть зачтен пропорционально.

Подробности и исключения для каждого периода Пенсионный фонд Украины изложил в своем разъяснении. Отдельно в ведомстве рассказали, какими документами можно подтвердить стаж за разные периоды. Это особенно важно для предпринимателей, работавших до 2004 года.

Что делать, если в реестре отсутствуют данные за 2004–2010 годы

Предприниматели, которые в 2004–2010 годах работали по упрощенной системе налогообложения, иногда не находят в реестре сведений о себе. В ПФУ отметили, что для внесения таких данных предусмотрена процедура внеплановой проверки.

Проверить свои данные можно в электронном кабинете ПФУ и по справке ОК-7. В фонде также напомнили, что статус ФОП не всегда дает страховой стаж, ведь он зависит от уплаты взносов. Основные правила относительно страхового стажа прописаны в статье 24 закона № 1058-IV.

Как подтвердить стаж при отсутствии записей в реестрах

В материале ПФУ говорится, что Кабмин упростил процедуру подтверждения стажа в случае утери трудовой книжки или наличия в ней неточностей. Если в реестрах или документах отсутствуют необходимые данные, стаж можно подтвердить:

выписками из приказов;

личными счетами;

банковскими документами о зарплате;

информацией налоговых органов о едином налоге.

Кроме того, в материале поясняется, что размер пенсии зависит от заработной платы, с которой уплачивались взносы: ее умножают на коэффициент страхового стажа, причем каждый год стажа добавляет к нему 1%.

Мы уже сообщали, что вопрос о пенсии для ФОП останется открытым, если не будет выполнено главное условие зачета страхового стажа.

Кроме того, Фокус писал, что украинское законодательство разрешает освобождать от мобилизации сотрудников государственных органов, предприятий, выполняющих мобилизационные задачи, и критически важных компаний. При этом индивидуальные предприниматели не имеют права освобождать от мобилизации своих наемных работников.