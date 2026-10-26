Роки у статусі ФОП не завжди йдуть у страховий стаж: що роз'яснили в Пенсійному фонді

Роки, коли людина була зареєстрована як ФОП, можуть потрапити до страхового стажу не повністю. Це залежить від періоду роботи, системи оподаткування та сплачених внесків.

У роз'ясненні Пенсійного фонду України (ПФУ) пояснюється, на що саме звертають увагу під час підрахунку стажу підприємців.

Які правила діють у різні роки

З 1 січня 1998 року до 30 червня 2000 року для ФОП на спрощеній системі діє окремий порядок. Потрібно підтвердити, що людина була зареєстрована підприємцем.

З 1 липня 2000 року до 31 грудня 2017 року для окремих періодів підприємництва на спрощеній системі стаж для визначення права на пенсію можуть зарахувати, якщо людина сплачувала внески. Їхній розмір при цьому не має значення. Водночас це не означає, що весь такий період повністю вплине на розрахунок пенсії.

З 1 січня 2018 року все залежить від сплачених внесків. Якщо їх сплатили не повністю, стаж можуть зарахувати пропорційно.

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Деталі та винятки для кожного періоду ПФУ навів у своєму роз'ясненні. Окремо у відомстві розповіли, якими документами можна підтвердити стаж за різні періоди. Це особливо важливо для підприємців, які працювали до 2004 року.

Що робити, якщо в реєстрі немає років за 2004-2010

Підприємці, які у 2004-2010 роках працювали на спрощеній системі оподаткування, іноді не бачать у реєстрі відомостей про себе. У ПФУ зазначили, що для внесення таких даних передбачена процедура позапланової перевірки.

Перевірити свої дані можна в електронному кабінеті ПФУ та за довідкою ОК-7. У фонді також нагадали, що статус ФОП не завжди дає страховий стаж, адже він залежить від сплати внесків. Базові правила щодо страхового стажу прописані в статті 24 закону №1058-IV.

Як підтвердити стаж без записів у реєстрах

У матеріалі ПФУ йдеться, що Кабмін спростив підтвердження стажу, якщо трудова книжка втрачена або містить неточності. Коли в реєстрах чи документах немає потрібних даних, стаж можна підтвердити:

виписками з наказів;

особовими рахунками;

банківськими документами про зарплату;

інформацією податкових органів про єдиний податок.

Також у матеріалі пояснюється, що розмір пенсії залежить від зарплати, з якої сплачували внески: її множать на коефіцієнт страхового стажу, а кожен рік стажу дає до нього 1%.

Ми вже інформували, що пенсія для ФОП залишиться під питанням, якщо не буде виконано головну умову зарахування страхового стажу.

А ще Фокус писав, що українське законодавство дозволяє бронювати від мобілізації працівників державних органів, підприємств, що виконують мобілізаційні завдання, та критично важливих компаній. Водночас ФОПи не мають права бронювати своїх найманих працівників.