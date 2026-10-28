Украинцы могут получить помощь ко Дню Независимости, если пропустили выплату: как подать заявление

Украинцы, которые до 24 августа 2026 года получили статус, дающий право на единовременную денежную помощь ко Дню Независимости, но не получили средства, могут обратиться в Пенсионный фонд Украины. Подать заявление необходимо до 1 ноября.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Право на выплату имеют граждане, получившие соответствующий статус до 24 августа, но по состоянию на 1 октября не получившие денежную помощь.

Правила начисления средств определены постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 года № 1396.

Как подать заявление на выплату

Обратиться в Пенсионный фонд можно одним из трёх способов:

лично — в сервисном центре ПФУ или центре предоставления административных услуг по заявленному или зарегистрированному месту жительства;

по почте — по адресу территориального органа Пенсионного фонда;

онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ с проставлением квалифицированной электронной подписи.

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В заявлении произвольной формы необходимо указать данные документов, удостоверяющих личность, номер банковского счета для зачисления средств, идентификационный код (при наличии) и реквизиты удостоверения, подтверждающего право на пособие.

К заявлению необходимо приложить копию паспорта или временного удостоверения гражданина Украины, а также копию документа, подтверждающего соответствующий статус. При личном обращении необходимо иметь при себе оригиналы этих документов.

Какие суммы предусмотрены

Размер разового пособия ко Дню Независимости зависит от категории получателя. Согласно сообщениям ПФУ, предусмотрены следующие выплаты:

3100 грн — лицам с инвалидностью вследствие войны I группы, бывшим малолетним узникам концлагерей с инвалидностью и людям с особыми заслугами перед Родиной;

2900 грн и 2700 грн — лицам с инвалидностью вследствие войны II и III групп соответственно;

1000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим во время Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;

650 грн — членам семей погибших ветеранов и защитников Украины, а также женам и мужьям умерших ветеранов с инвалидностью и участников боевых действий;

450 грн — участникам войны, бывшим заключённым и другим определённым категориям.

В октябре Фокус разъяснял, стоит ли ожидать повышения пенсий в Украине перед зимой. Юрист Ирина Гриценко отметила, что осенняя индексация не запланирована, а увеличение выплат возможно благодаря возрастным надбавкам. Также она рассказала, как можно докупить страховой стаж, которого не хватает для назначения пенсии.

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