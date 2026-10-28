Українці можуть отримати допомогу до Дня Незалежності, якщо пропустили виплату: як подати заяву

Українці, які до 24 серпня 2026 року набули статусу, що дає право на разову грошову допомогу до Дня Незалежності, але не отримали кошти, можуть звернутися до Пенсійного фонду України. Подати заяву потрібно до 1 листопада.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Право на виплату мають громадяни, які отримали відповідний статус до 24 серпня, але станом на 1 жовтня не отримали грошову допомогу.

Правила нарахування коштів визначає постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1396.

Як подати заяву на виплату

Звернутися до Пенсійного фонду можна одним із трьох способів:

особисто — у сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання;

поштою — на адресу територіального органу Пенсійного фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

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У заяві довільної форми потрібно вказати дані документів, що посвідчують особу, номер банківського рахунку для зарахування коштів, ідентифікаційний код за наявності та реквізити посвідчення, яке підтверджує право на допомогу.

До заяви необхідно додати копію паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України, а також копію документа, що підтверджує відповідний статус. У разі особистого звернення потрібно мати оригінали цих документів.

Які суми передбачені

Розмір разової допомоги до Дня Незалежності залежить від категорії отримувача. Згідно з повідомленнями ПФУ, передбачені такі виплати:

3100 грн — особам з інвалідністю внаслідок війни I групи, колишнім малолітнім в’язням концтаборів з інвалідністю та людям з особливими заслугами перед Батьківщиною;

2900 грн і 2700 грн — особам з інвалідністю внаслідок війни II та III груп відповідно;

1000 грн — учасникам бойових дій, постраждалим під час Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів;

650 грн — членам сімей загиблих ветеранів і захисників України, а також дружинам і чоловікам померлих ветеранів з інвалідністю та учасників бойових дій;

450 грн — учасникам війни, колишнім в’язням та іншим визначеним категоріям.

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