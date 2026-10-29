В Киевской области электричества не будет до 10 часов: обнародованы графики на 29 октября

В Киевской области 29 октября некоторым потребителям придется обходиться без света до 10 часов в сутки, причем отключения запланированы как утром, так и днём и вечером.

В четверг, 29 октября, в Украине вновь будут вводиться графики отключения электроэнергии из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. В большинстве областей ограничения предварительно будут действовать с 06:00 до 23:59, а для бытовых потребителей одновременно могут отключать от 1,5 до 2,5 очередей. Кроме того, графики ограничения мощности предусмотрены и для промышленных предприятий. Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго" в своем официальном Telegram-канале.

Энергетики отмечают, что время отключения электроэнергии зависит от региона проживания и очереди, к которой относится конкретный адрес. Чтобы узнать, когда именно отключат свет в вашем доме, стоит проверить актуальный график на официальном сайте или страницах в соцсетях местного оператора системы распределения — облэнерго.

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Причиной ограничения потребления электроэнергии по-прежнему являются последствия массированных российских атак на энергетические объекты. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры возможности украинской энергосистемы по производству, передаче и распределению электроэнергии остаются ограниченными. Чтобы сбалансировать нагрузку на сеть и избежать её перегрузки, энергетики вынуждены временно ограничивать потребление электроэнергии.

В то же время в "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация может меняться в зависимости от последствий обстрелов. Поэтому графики могут корректироваться в течение дня.

Киев: график отключений на 29 октября

По распоряжению "Укрэнерго" завтра в столице также будут проводиться отключения. Жителям Киева доступны следующие способы проверки:

Киевская область: графики отключений на 29 октября

В четверг, 29 октября, в Киевской области продолжат действовать стабилизационные графики отключения электроэнергии. Свет будут отключать во всех 12 подрайонах, а продолжительность ограничений будет зависеть от конкретной группы потребителей.

Согласно информации ДТЭК, отключения электроэнергии будут происходить в следующие часы:

Очередь 1.1: с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00.

с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00. Очередь 1.2: с 10:30 до 18:00.

с 10:30 до 18:00. Очередь 2.1: с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00.

с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00. Очередь 2.2: с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00.

с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00. Очередь 3.1: с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 21:00.

с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 21:00. Очередь 3.2: с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:00.

с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:00. Очередь 4.1: с 14:00 до 18:00.

с 14:00 до 18:00. Очередь 4.2: с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:00.

с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:00. Очередь 5.1: с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30.

с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30. Очередь 5.2: с 07:00 до 11:00, с 12:00 до 14:30 и с 17:30 до 21:00.

с 07:00 до 11:00, с 12:00 до 14:30 и с 17:30 до 21:00. Очередь 6.1: с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30.

с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30. Очередь 6.2: с 09:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30.

Время в расписании указано для каждой подочереди отдельно. Чтобы правильно спланировать день, жителям области следует проверить, к какой именно группе относится их адрес.

Итак, наибольшую суммарную продолжительность отключений предусмотрели для подсети 5.2 — десять часов в сутки. Электроэнергии не будет утром с 07:00 до 11:00, днём с 12:00 до 14:30 и вечером с 17:30 до 21:00.

Для подсети 3.1 отключение запланировано с 06:00 до 07:30 и с 14:00 до 21:00. В общей сложности это 8,5 часов.

В период, указанный в пункте 1.2, электричество будет отключено с 10:30 до 18:00 — всего 7,5 часов.

Самый короткий период отключения предусмотрен для подсети 4.1. Ее потребители будут оставаться без электроэнергии с 14:00 до 18:00, то есть четыре часа.

В то же время опубликованное расписание является ориентировочным. Фактическая ситуация может меняться в зависимости от состояния энергосистемы.

Графики отключений на 29 октября Фото: ДТЭК

Жители Киевской области могут проверить, к какой очереди относится их адрес, и следить за обновлениями на официальном сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети".

Энергетики также призывают экономно расходовать электроэнергию в те периоды, когда она поступает. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 23 октября российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК "Одесские электросети" и гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области, в частности рекреационную зону. В результате обстрела возникли пожары, которые уже ликвидированы; по предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, Фокус сообщал, что 1 октября российские войска нанесли удар по центру Павлограда в Днепропетровской области, что привело к масштабному пожару в административном здании ДТЭК — пламя охватило значительную часть здания.