На Київщині світла не буде до 10 годин: оприлюднили графіки на 29 жовтня

На Київщині 29 жовтня деяким споживачам доведеться обходитися без світла до 10 годин на добу, причому відключення заплановані як вранці, так і вдень та ввечері.

У четвер, 29 жовтня, в Україні знову застосовуватимуть графіки відключення електроенергії через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. У більшості областей обмеження попередньо діятимуть із 06:00 до 23:59, а для побутових споживачів одночасно можуть вимикати від 1,5 до 2,5 черги. Крім того, графіки обмеження потужності передбачені і для промислових підприємств. Про це повідомила НЕК "Укренерго" у своєму офіційному Telegram-каналі.

Енергетики наголошують, що час відключення електроенергії залежить від регіону проживання та черги, до якої належить конкретна адреса. Щоб дізнатися, коли саме вимикатимуть світло у вашому будинку, варто перевірити актуальний графік на офіційному сайті або сторінках у соцмережах місцевого оператора системи розподілу — обленерго.

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Причиною обмеження споживання електроенергії залишаються наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти. Через пошкодження енергетичної інфраструктури можливості української енергосистеми виробляти, передавати та розподіляти електроенергію залишаються обмеженими. Щоб збалансувати навантаження на мережу та уникнути її перевантаження, енергетики змушені тимчасово обмежувати споживання електроенергії.

Водночас, в "Укренерго" попереджають, що ситуація може змінюватися залежно від наслідків обстрілів. Тому графіки можуть коригувати протягом дня.

Київ: графіки відключень на 29 жовтня

За командою Укренерго завтра в столиці також застосовуватимуться відключення. Жителям Києва доступні такі способи перевірки:

Київський регіон: графіки відключень на 29 жовтня

У четвер, 29 жовтня, у Київській області продовжать діяти стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Світло вимикатимуть у всіх 12 підчергах, а тривалість обмежень залежатиме від конкретної групи споживачів.

Згідно з інформацією ДТЕК, електроенергію вимикатимуть у такі години:

Черга 1.1: з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00.

з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00. Черга 1.2: з 10:30 до 18:00.

з 10:30 до 18:00. Черга 2.1: з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00.

з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00. Черга 2.2: з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00.

з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00. Черга 3.1: з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 21:00.

з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 21:00. Черга 3.2: з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00.

з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00. Черга 4.1: з 14:00 до 18:00.

з 14:00 до 18:00. Черга 4.2: з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00.

з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00. Черга 5.1: з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.

з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30. Черга 5.2: з 07:00 до 11:00, з 12:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:00.

з 07:00 до 11:00, з 12:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:00. Черга 6.1: з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.

з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30. Черга 6.2: з 09:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.

Час у графіку вказаний для кожної підчерги окремо. Щоб правильно спланувати день, мешканцям області варто перевірити, до якої саме групи належить їхня адреса.

Отож, найбільшу сумарну тривалість відключень передбачили для підчерги 5.2 — десять годин протягом доби. Електроенергії не буде вранці з 07:00 до 11:00, вдень з 12:00 до 14:30 та ввечері з 17:30 до 21:00.

Для підчерги 3.1 відключення запланували з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 21:00. У сумі це 8,5 години.

У підчерзі 1.2 світла не буде з 10:30 до 18:00 — загалом 7,5 години.

Найкоротший період відключення передбачили для підчерги 4.1. Її споживачі залишатимуться без електроенергії з 14:00 до 18:00, тобто чотири години.

Водночас опублікований розклад є плановим. Фактична ситуація може змінюватися залежно від стану енергосистеми.

Графіки відключень на 29 жовтня Фото: ДТЕК

Мешканці Київської області можуть перевірити належність своєї адреси до певної черги та стежити за оновленнями на офіційному сайті ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

Енергетики також закликають ощадливо користуватися електроенергією в періоди, коли її подають. Це допомагає зменшувати навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські війська атакували енергетичний об’єкт ДТЕК "Одеські електромережі" та цивільну інфраструктуру на півдні Одещини, зокрема рекреаційну зону. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, які вже ліквідували, за попередніми даними, постраждалих немає.

Крім того, Фокус писав, що 1 жовтня російські війська вдарили по центру Павлограда Дніпропетровської області, спричинивши масштабну пожежу в адміністративній будівлі ДТЕК — полум’я охопило значну частину споруди.