Как долго не будет электричества 30 октября: графики отключений света на сегодня

В пятницу, 30 октября, в ряде областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать, в частности, в столице, в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Ограничения на электроснабжение будут действовать с 06:00 до 23:59 и коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Причиной отключений в Украине являются последствия предыдущих массированных российских атак с использованием дронов и ракет на объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики призывают людей следить за официальными сообщениями облэнерго, поскольку ситуация может меняться.

Графики отключений электроэнергии в Киеве на 30 октября

В Киеве по распоряжению "Укрэнерго" в пятницу будут проводиться стабилизационные отключения электроэнергии, говорится на сайте ДТЭК. Точную информацию об отключениях света в столице можно узнать через чат-бот, на сайте ДТЭК по конкретным адресам и в мобильном приложении "Киев Цифровой". Киевские паблики также публикуют графики отключений в столице на пятницу.

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Графики отключений электроэнергии в Киеве на 30 октября для групп с 1 по 29 Фото: Скрін

Графики отключений электроэнергии в Киеве на 30 октября для групп с 30 по 60 Фото: Скрін

Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 30 октября

В пятницу в Киевской области будет отключена электроэнергия для всех шести групп потребителей, сообщили в ДТЭК. В некоторых местах в течение дня электричества не будет более 6 часов.

Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 30 октября для 1–3 групп Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 30 октября для 4–6 групп Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в Полтавской области на 30 октября

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины в пятницу графики почасовых отключений также будут действовать в Полтавской области, сообщили в "Полтаваоблэнерго". Ограничения вводятся в следующие часы и в следующих объемах:

с 06:00 до 09:00 в объеме 1,5 очереди.

с 09:00 до 12:00 в объеме 2 очереди.

с 12:00 до 21:00 в объеме 2,5 очереди.

с 21:00 до 23:59 в объеме 1,5 очереди.

Графики отключений электроэнергии в Полтавской области 30 октября Фото: Скрін

Графики отключений электроэнергии в Черкасской области на 30 октября

В Черкасской области в пятницу также будут отключать свет, сообщили в АО "Черкассыоблэнерго". В среднем отключения электроэнергии будут длиться до шести часов в сутки.

Графики отключений электроэнергии в Черкасской области 30 октября Фото: Скрін

В то же время энергетики призывают людей экономно расходовать электроэнергию.

Напомним, вечером 29 октября в Днепре произошел масштабный блэкаут в результате атаки со стороны РФ.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Андрею Жупанину предупредил, что Киев ожидает самую суровую зиму с начала войны.