Скільки не буде електроенергії 30 жовтня: графіки відключень світла на сьогодні

У п'ятницю, 30 жовтня, у низці областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть зокрема у столиці, на Київщині, Полтавщині та Черкащині.

Обмеження електроенергії діятимуть від 06:00 до 23:59 і торкнуться як побутових, так і промислових споживачів. Про це повідомили в "Укренерго".

Причиною відключень в Україні є наслідки попередніх російських масованих атак дронів та ракет на об'єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики закликають людей стежити за офіційними повідомленнями обленерго, оскільки ситуація може змінюватися.

Графіки відключень світла у Києві на 30 жовтня

У Києві за наказом "Укренерго" у п'ятницю діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії, йдеться на сайті ДТЕК. Точну інформацію про відключення світла у столиці можна дізнатися через чат-бот, на сайті ДТЕК за конкретними адресами, і в мобільному застосунку "Київ Цифровий". Київські пабліки також публікують графіки відключень у столиці на п'ятницю.

Видео дня

Графіки відключень світла для Києва на 30 жовтня з 1 по 29 групи Фото: Скрін

Графіки відключень світла для Києва на 30 жовтня з 30 по 60 групи Фото: Скрін

Графіки відключень світла у Київській області на 30 жовтня

У п'ятницю на Київщині електроенергію відключатимуть для всіх шести груп споживачів, повідомили у ДТЕК. Подекуди світла упродовж дня не буде понад 6 годин.

Графіки відключень світла у Київській області на 30 жовтня для 1-3 груп Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла у Київській області на 30 жовтня для 4-6 груп Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла у Полтавській області на 30 жовтня

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України у п'ятницю графіки погодинних відключень також діятимуть у Полтавській області, повідомили в "Полтаваобленерго". Обмеження запроваджуються у такий час та за наступними обсягами:

з 06:00 по 09:00 в обсязі 1.5 черги.

з 09:00 по 12:00 в обсязі 2 черги.

з 12:00 по 21:00 в обсязі 2.5 черги.

з 21:00 по 23:59 в обсязі 1.5 черги.

Графіки відключень світла у Полтавській області 30 жовтня Фото: Скрін

Графіки відключень світла у Черкаській області на 30 жовтня

На Черкащині також у п'ятницю відключатимуть світло, повідомили в АТ "Черкасиобленерго". В середньому електроенергії не буде до шести годин упродовж доби.

Графіки відключень світла у Черкаській області 30 жовтня Фото: Скрін

Водночас енергетики закликають людей споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, увечері 29 жовтня у Дніпрі стався масштабний блекаут внаслідок атаки РФ.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Андрієві Жупаніну попередив, що Київ очікує найважча зима від початку війни.