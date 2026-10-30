Пенсионные и социальные выплаты украинцам: нашлись ли у ПФУ средства на октябрь

Региональное отделение Пенсионного фонда сообщило, что государство полностью профинансировало пенсии в Украине, а также социальные выплаты на октябрь 2026 года. Для каких категорий граждан нашлись средства и что известно о ситуации с пенсиями?

Информация о финансировании пенсий и социальных выплат 29 октября появилась на портале ПФУ. Ведомство опубликовало отчет по региональному отделению, но не указало, какой именно области он касается. Заверили, что государственный бюджет выполнил все обязательства перед гражданами, получающими различные выплаты.

Отделение ПФУ заявило, что пенсии в Украине за октябрь профинансированы государством в полном объеме. Кроме того, продолжают действовать другие программы помощи:

страховые выплаты — 22,6 млн грн, из них на оплату больничных ушло 1,6 млн грн;

пособия на детей — выплаты при рождении 3,2 млн грн (для 64 человек), "Набор школьника" — 15 тыс. грн (для трех человек), "Набор малыша" — 175 тыс. грн (20 человек), пособие на детей до 1 года — 514 тыс. грн, пособие при беременности и родах — 244 тыс. грн;

базовое пособие для детей-сирот — 147 тыс. грн, для детей с инвалидностью — 371 тыс. грн.

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В сообщении ПФУ речь идет о региональном отделении, поскольку совокупные выплаты по Украине на порядок выше, как показывают отчеты фонда за прошлые периоды.

Пенсии в Украине — совокупные выплаты различных видов за I полугодие 2026 года Фото: ПФУ

Пенсии в Украине — подробности

В сообщении ПФУ не указано, какая именно сумма поступила из бюджета на финансирование пенсий в Украине в октябре. Впрочем, имеется информация о первом полугодии 2026 года, согласно которой было выплачено пенсий на 432 млрд грн. В октябре, ориентировочно, речь может идти об одной шестой этой суммы — то есть о 72 млрд грн.

Кроме того, имеются данные о среднем размере пенсий по регионам. Согласно данным ПФУ, самая низкая средняя пенсия — в Тернопольской области (5656 грн), самая высокая — в Киевской (9901 грн). В ведомстве сообщили, что за первые шесть месяцев пенсии выросли на 728 грн. Также указано, что из почти 10 млн пенсионеров четверть (24%) получают пенсию в размере 3–4 тыс. грн.

Пенсии в Украине — размер ежемесячных выплат в первом полугодии 2026 года Фото: Пенсионный фонд

Отметим, что Фокус писал о начислении пенсий в Украине. В начале октября юрист Ирина Гриценко рассказала об особенностях выплат и о том, стоит ли ожидать роста пенсий до конца года. Выяснилось, что роста не будет, поскольку он происходит только в марте текущего года. После перерасчета пенсии выросли с 100 до 2 595 грн. При этом минимальная пенсия по возрасту составляет 2 595 грн, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 4 213 грн, максимальная пенсия — 25 950 грн.

Между тем украинцы имеют право на надбавку к пенсии по достижении определенного возраста. По достижении 70 лет будет выплачиваться надбавка в размере до 300 грн, с 75 лет — до 465 грн, с 80 лет — до 570 грн.

Напоминаем, что в октябре региональное отделение Пенсионного фонда рассказало, какие профессии дают возможность выйти на пенсию в 50 лет.