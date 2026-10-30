Пенсійні та соціальні виплати українцям: чи знайшлись гроші у ПФУ на жовтень

Регіональне відділення Пенсійного фонду повідомило, що держава повністю профінансувала пенсії в Україні, й також соціальні виплати, на жовтень 2026 року. Для яких категорії громадян відшукались гроші та що відомо про ситуацію з пенсіями?

Інформація про фінансування пенсій та соціальних виплат 29 жовтня з'явилась на порталі ПФУ. Відомство опублікувало звіт по регіональному відділенню, але не вказано, якої саме області це стосується. Запевнили, що державний бюджет виконав усі зобов'язання перед громадянами, які отримують різні виплати.

Відділення ПФУ заявило, що пенсії в Україні за жовтень профінансовані державою у повному обсязі. Крім того, продовжують працювати інші програми допомоги:

страхові виплати — 22,6 млн грн, з них на оплату лікарняних пішло 1,6 млн грн;

допомога на дітей — на виплати при народженні 3,2 млн грн (для 64 осіб), "Пакунок школяра" — 15 тис. грн (для трьох осіб), "Пакунок малюка" — 175 тис. грн (20 осіб), допомога на дітей до 1 року — 514 тис. грн, допомога при вагітності та пологах — 244 тис. грн;

базова допомога для дітей-сиріт — 147 тис. грн, для дітей з інвалідністю — 371 тис. грн.

Видео дня

У дописі ПФУ ідеться про регіональне відділення, оскільки сумарні виплати по Україні на порядок вищі, як показують звіти фонду за минулі періоди.

Пенсії в Україні — сумарні виплати різних видів за І півріччі 2026 року Фото: ПФУ

Пенсії в Україні — деталі

У дописі ПФУ не вказали, скільки саме грошей надійшло з бюджету для фінансування пенсій в Україні на жовтень. Втім є інформація про перше півріччя 2026 року, згідно з яким виплатили пенсій на 432 млрд грн. У жовтні, орієнтовно, може ітись про одну шосту цієї суми — тобто про 72 млрд грн.

Крім того, є дані про середній розмір пенсій за регіонами. Згідно з даними ПФУ, найнижча середня пенсія у Тернопільській області 5656 грн, найвища — у Київській (9901 грн). В установі розповіли, що за перші шість місяців пенсії зросли на 728 грн. Також вказано, що з майже 10 млн пенсіонерів четверта частина (24%) отримують пенсію 3-4 тис. грн.

Пенсії в Україні — розмір щомісячних виплат у І півріччі 2026 року Фото: Пенсійний фонд

Зазначимо, Фокус писав про нарахування пенсії в Україні. На початку жовтня юристка Ірина Гриценко розповіла про особливості виплат та про те, чи можна очікувати зростання пенсій до кінця року. З'ясувалось, що зростання не буде, оскільки таке відбувається лише у березні поточного року. Після перерахування пенсії зросли від 100 до 2 595 грн. При цьому мінімальна пенсія за віком — 2 595 грн, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 4213 грн, максимальна пенсія — 25950 грн.

Тим часом українці мають право на надбавку до пенсії після досягнення певного віку. Коли виповнюється 70 років, то додатково виплачуватимуть до 300 грн, з 75 років — до 465 грн, з 80 років — до 570 грн.

Нагадуємо, у жовтні регіональне відділення Пенсійного фонду розповіло, які професії дають можливість вийти пенсію в 50 років.