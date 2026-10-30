Украинцам обещают 17 500 грн от ООН: как мошенники выманивают деньги через "Ощадбанк" (фото)

В мессенджерах распространяется новая мошенническая схема: злоумышленники обещают выплату от ООН в размере 17 500 гривен, утверждая, что никаких документов предоставлять не нужно.

Чтобы обмануть граждан, мошенники используют легенду о выплатах от ООН и поддельную фишинговую страницу, имитирующую "Ощадбанк", с целью выудить личные данные и пароли пользователей. Об этом сообщает BRAMA.

Как работает схема с "выплатами"

Мошенники маскируют свою платформу под официальный сайт инициативы "Программа ООН — Украина". Чтобы снизить бдительность жертв, на странице размещают логотипы системы BankID, надписи вроде "Официальная программа", поддельные счетчики общей суммы выплат, а также перечень банков-партнеров.

Когда пользователь выбирает свой банк, его перенаправляют на поддельную версию интерфейса интернет-банкинга "Ощад 24/7". На этом этапе фишинговая страница запрашивает номер телефона, пароль от учетной записи и одноразовый код подтверждения, приходящий в SMS. Получив эти данные, мошенники получают полный доступ к счетам пользователя и похищают средства.

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Мошенники обманывают украинцев ради денег Фото: Проект BRAMA

Правила безопасности: как защитить свои деньги

Чтобы не попасть в ловушку и сохранить свои сбережения, придерживайтесь основных правил кибербезопасности:

Проверяйте веб-адрес: логотипы ООН или банков можно скопировать за считанные минуты, однако URL-адрес фишингового сайта всегда будет отличаться от официального.

Не вводите банковские данные: ни одна легитимная социальная программа или схема финансовой помощи не требует предоставления PIN-кодов, паролей от интернет-банкинга или CVV-кодов банковских карт.

Игнорируйте коды от посторонних лиц: никогда не вводите коды подтверждения из SMS на сторонних веб-сайтах или платформах.

Доверяйте только официальным источникам: проверяйте информацию о любых финансовых выплатах на официальных сайтах государственных учреждений, представительств ООН или позвонив на официальную горячую линию своего банка.

Помните: мошенники рассчитывают на спешку и невнимательность. Если вы столкнулись с подобной схемой или стали свидетелем киберпреступления, обратитесь за помощью к команде проекта BRAMA, а также обязательно предупредите своих близких об опасности.

Напомним, по итогам исследования были опубликованы 50 наиболее распространённых комбинаций, которые используются в качестве "ключа" для защиты своих данных или денег.

Кроме того, мошенники выманили более 30 тысяч долларов у бывшего украинского депутата.