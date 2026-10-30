Українцям обіцяють 17 500 грн від ООН: як шахраї виманюють гроші через Ощадбанк (фото)

У месенджерах поширюється нова шахрайська схема: зловмисники обіцяють виплату від ООН у розмірі 17 500 гривень, стверджуючи, що жодних документів надавати не потрібно.

Щоб ошукати громадян, шахраї використовують легенду про виплати від ООН та підроблену фішингову сторінку, що імітує "Ощадбанк", аби виманити персональні дані та паролі користувачів. Про це повідомляє BRAMA.

Як працює схема з "виплатами"

Шахраї маскують свою платформу під офіційний сайт ініціативи "Програма ООН — Україна". Щоб приспати пильність жертв, на сторінці розміщують логотипи системи BankID, написи на кшталт "Офіційна програма", фальшиві лічильники загальної суми виплат, а також перелік банків-партнерів.

Коли користувач обирає свій банк, його перенаправляють на підроблену версію інтерфейсу інтернет-банкінгу "Ощад 24/7". На цьому етапі фішингова сторінка запитує номер телефону, пароль від облікового запису та одноразовий код підтвердження, що надходить в SMS. Отримавши ці дані, шахраї дістають повний доступ до рахунків користувача і викрадають кошти.

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Шахраї дурять українців на гроші Фото: Проєкт BRAMA

Правила безпеки: як захистити свої гроші

Щоб не потрапити в пастку та зберегти свої заощадження, дотримуйтеся основних правил кібербезпеки:

Перевіряйте веб-адресу: Логотипи ООН чи банків можна скопіювати за лічені хвилини, проте URL-адреса фішингового сайту завжди відрізнятиметься від офіційної.

Не вводьте банківські дані: Жодна легітимна соціальна програма чи схема фінансової допомоги не вимагає надання PIN-кодів, паролів від інтернет-банкінгу або CVV-кодів банківських карток.

Ігноруйте коди від сторонніх осіб: Ніколи не вводьте коди підтвердження з SMS на сторонніх вебсайтах чи платформах.

Довіряйте лише офіційним джерелам: Перевіряйте інформацію про будь-які фінансові виплати на офіційних сайтах державних установ, представництв ООН або зателефонувавши на офіційну гарячу лінію свого банку.

Пам’ятайте: шахраї розраховують на поспіх і неуважність. Якщо ви зіткнулися з подібною схемою або стали свідком кіберзлочину, зверніться по допомогу до команди проєкту BRAMA, а також обов’язково попередьте про небезпеку своїх близьких.

Нагадаємо, за підсумками дослідження опублікували 50 найпоширеніших комбінацій, які використовуються як "ключ" для захисту своїх даних або грошей.

Крім того, шахраї виманили понад $30 тисяч в українського екснардепа.