Аварийные отключения света в Киеве и Киевщине 30 октября: где не действуют графики

На правом берегу Киева и в трёх районах Киевской области графики отключений электроэнергии временно не действуют — из-за аварии на оборудовании, повреждённом в результате обстрелов. Свет пропадает вне графика, и предсказать время отключения невозможно, пока энергетики не стабилизируют ситуацию.

Авария на оборудовании, ранее пострадавшем от обстрелов, вынудила ввести аварийные графики отключений на правом берегу Киева. Там свет пропадает вне графика, поэтому ориентироваться на привычные очереди пока не стоит. На левом берегу столицы графики действуют. Об этом сообщает ДТЭК.

Похожая ситуация в Киевской области: графики временно не действуют в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах. Энергетики работают на местах и стараются стабилизировать подачу электроэнергии как можно скорее.

Стоит отметить, что, по данным Генерального штаба, в ночь на 30 октября ни одну баллистическую ракету сбить не удалось.

Видео дня

Еще вечером 29 октября россияне вновь атаковали Днепр. После мощного взрыва город и прилегающие районы погрузились в темноту, местами пропало водоснабжение. В ДТЭК сообщили, что удар пришелся на один из энергетических объектов города. Именно это и вызвало масштабные отключения.

В результате атаки на объекте были зафиксированы повреждения оборудования магистральных сетей. Без света осталась часть жителей обоих берегов Днепра, а также жители прилегающих к городу районов. Восстановительные работы начались сразу же.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 30 октября постепенно возобновляется движение автомобилей по Южному мосту — об этом заявили в Киевской городской государственной администрации. Действуют ограничения по направлению движения и весу автомобилей, а поезда метро по мосту не ходят. Решение было принято после того, как специалисты Национального института развития инфраструктуры обследовали сооружение и определили степень повреждений: российская баллистическая ракета пробила дорожное полотно насквозь.

Также сообщалось, что мэр Днепра Борис Филатов заявил о продлении отключения электроэнергии, несмотря на всю ночь работ, и призвал жителей оставаться дома, поскольку электротранспорт не работает.