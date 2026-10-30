Аварійні відключення світла у Києві та Київщині 30 жовтня: де не діють графіки

На правому березі Києва та у трьох районах Київщини графіки відключень світла тимчасово не діють – через аварію на обладнанні, пошкодженому обстрілами. Світло зникає поза розписом, і передбачити час відключення неможливо, доки енергетики не стабілізують ситуацію.

Аварія на обладнанні, яке раніше постраждало від обстрілів, змусило ввести аварійні графіки відключень на правому березі Києва. Там світло зникає поза розписом, тому орієнтуватися на звичні черги наразі не варто. На лівому березі столиці графіки працюють. Про це повідомляє ДТЕК.

Схожа ситуація на Київщині: графіки тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах. Енергетики працюють на місцях і намагаються стабілізувати постачання якнайшвидше.

Варто зазначити, що за даними Генерального штабу, у ніч на 30 жовтня жодної балістичної ракети збити не вдалося.

Ще ввечері 29 жовтня росіяни знову атакували Дніпро. Після потужного вибуху місто та прилеглі райони почала накривати темрява, місцями зникло й водопостачання. У ДТЕК повідомили, що удар припав на один з енергетичних об'єктів міста. Саме це й спричинило масштабні відключення.

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Внаслідок атаки на об'єкті зафіксували пошкодження обладнання магістральних мереж. Без світла залишилася частина мешканців обох берегів Дніпра, а також люди в прилеглих до міста районах. Відновлювальні роботи почалися одразу.

Раніше повідомлялося, що в Києві з 30 жовтня поступово відновлюють рух автомобілів Південним мостом — про це заявили в Київській міській державній адміністрації. Діють обмеження щодо напрямку руху та ваги машин, а потяги метро мостом не ходять. Рішення ухвалили після того, як фахівці Національного інституту розвитку інфраструктури обстежили споруду й визначили рівень пошкоджень: російська балістична ракета пробила дорожнє полотно наскрізь.

Також повідомлялося, що мер Дніпра Борис Філатов заявив про продовження блекауту попри цілу ніч робіт, і закликав мешканців залишатися вдома, оскільки електротранспорт не працює.