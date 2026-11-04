Венгрия отказывается от газа из РФ: в МИД назвали срок

Венгрия намерена прекратить импорт российского природного газа в соответствии с графиком Евросоюза. ЕС установил четкий срок постепенного прекращения импорта российского газа для государств-членов до конца 2027 года.

Об отказе от российского газа в интервью венгерскому изданию Telex заявила министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан.

"ЕС установил четкий срок для постепенного прекращения импорта российского природного газа — это осень 2027 года", — сказала она.

Орбан рассказала также о диверсификации поставок нефти. По её словам, венгерская энергетическая компания MOL готовит свои НПЗ к возможному использованию сырья не из России, которое будет поступать по хорватскому нефтепроводу JANAF. MOL также ищет технологические решения, которые позволят получать сырье от других поставщиков.

Ранее США предоставили Венгрии временное освобождение от санкций, связанных с закупками российской нефти. Оно действует до 21 ноября и касается закупок у российских компаний "Лукойл" и "Роснефть".

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Что известно о доле "Газпрома" в NIS

По словам Орбан, MOL может приобрести долю "Газпрома" в сербской нефтяной компании NIS, которой принадлежит единственный НПЗ Сербии. Она сообщила, что Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) разрешило продлить переговоры с "Газпромом" до 11 декабря. Министр отметила, что сербская, российская и венгерская стороны, по всей видимости, намерены завершить сделку до установленного срока.

Венгрия как транзитный центр

Орбан также назвала Венгрию потенциальным крупным транзитным и распределительным центром для природного газа и сырой нефти. Среди преимуществ страны она выделила значительные мощности для хранения энергоносителей, транспортное сообщение с шестью соседними государствами и влияние компании MOL в регионе. По её мнению, эти факторы могут способствовать поставкам энергоресурсов в другие страны.

Ранее мы писали, что Кыргызстан угрожает РФ отобрать газовую сеть "Газпрома". Компания не выполнила обещание газифицировать страну.

А суд в Казахстане разрешил украинской компании "Нафтогаз" принудительно взыскать более миллиарда долларов с российского "Газпрома".