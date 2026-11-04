Угорщина відмовляється від газу з РФ: у МЗС назвали термін

Угорщина має намір припинити імпорт російського природного газу, відповідно до графіка Євросоюзу. ЄС встановив чіткий термін поступового припинення імпорту російського газу для держав-членів до кінця 2027 року.

Про відмову від російського газу в інтерв'ю угорському виданню Telex заявила міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан.

"ЄС установив чіткий термін для поступового припинення імпорту російського природного газу — це осінь 2027 року", — сказала вона.

Орбан розповіла й про диверсифікацію постачання нафти. За її словами, угорська енергетична компанія MOL готує свої НПЗ до можливого використання сировини не з Росії, яка надходитиме хорватським нафтопроводом JANAF. MOL також шукає технологічні рішення, які дозволять отримувати сировину від інших постачальників.

США раніше надали Угорщині тимчасове звільнення від санкцій, пов'язаних із закупівлею російської нафти. Воно діє до 21 листопада й стосується закупівель у російських компаній "Лукойл" та "Роснефть".

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Що відомо про частку "Газпрому" в NIS

За словами Орбан, MOL може придбати частку "Газпрому" в сербській нафтовій компанії NIS, якій належить єдиний НПЗ Сербії. Вона повідомила, що Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) дозволило продовжити переговори з "Газпромом" до 11 грудня. Міністр зазначила, що сербська, російська й угорська сторони, схоже, налаштовані завершити угоду до встановленого терміну.

Угорщина як транзитний центр

Орбан також назвала Угорщину потенційним великим транзитним і розподільним центром для природного газу та сирої нафти. Серед переваг країни вона виділила значні потужності для зберігання енергоносіїв, сполучення із шістьма сусідніми державами та вплив MOL у регіоні. На її думку, ці чинники можуть сприяти постачанню енергоресурсів в інші країни.

Раніше ми писали, що Киргизстан погрожує РФ відібрати газову мережу "Газпрому". Компанія не виконала обіцянку газифікувати країну.

А суд в Казахстані дозволив українському "Нафтогазу" примусово стягнути понад мільярд доларів з російського "Газпрому".