Новые правила мобилизации, счета за коммуналку и подорожавшие посылки: что изменилось с ноября

С ноября 2026 года в Украине вступает в силу ряд важных изменений, касающихся мобилизационных процессов, оплаты коммунальных услуг, банковского обслуживания и международных почтовых отправлений.

В частности, введены обновленные правила отсрочки призыва работников на военную службу, установлены льготные тарифы на электроэнергию для отопления, а также предусмотрены дополнительные сборы для грузов, поступающих из Европейского Союза. Фокус подробнее рассказывает о том, какие изменения ждут украинцев в ноябре.

Мобилизация и новые правила бронирования

Всеобщая мобилизация и военное положение официально продлены ещё на 90 дней — до 29 января 2027 года.

Обновленные правила бронирования от Кабмина

Для предприятий оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора установлен лимит бронирования до 95 % (вместо прежнего автоматического бронирования 100 % работников).

Полное сохранение рабочих мест (100%) сохраняется исключительно для специалистов, задействованных в аварийно-восстановительных работах или выполнении оборонных заказов.

При Кабмине создан специальный Координационный центр для проверки соответствия предприятий критериям "критически важных".

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Усиление контроля за работой ВЛК

Введен постоянный мониторинг решений военно-медицинских комиссий (ВМК) и территориальных центров комплектования (ТЦК), а также более тщательную оценку годности к военной службе лиц с хроническими заболеваниями (в соответствии с приказом генерала Драпатого).

Отопительный сезон, тарифы и субсидии

Тарифы на электроэнергию и газ

Базовый тариф на электроэнергию остается на уровне 4,32 грн/кВт·ч. В то же время для домохозяйств, использующих электрическое отопление, на период отопительного сезона вводится льготный тариф — 2,64 грн за кВт·ч (при условии потребления до 2000 кВт·ч в месяц).

Сроки подачи заявок на субсидии

Пенсионный фонд сообщает, что заявления на получение субсидии на весь отопительный сезон можно подать до 30 ноября. Для большинства домохозяйств размер субсидии будет рассчитан автоматически. Однако, если произошли изменения в имущественном положении или составе семьи, необходимо подать новую декларацию.

Комиссии "Ощадбанка"

С 1 ноября "Ощадбанк" вводит ежемесячную комиссию в размере 150 грн за обслуживание неактивных текущих счетов — а именно тех, по которым в течение более года не проводилось никаких операций и которые не привязаны к платежной карте.

Совет читателям: проверьте свои карты и закройте ненужные счета, чтобы избежать накопления задолженности.

Посылки из ЕС: новый таможенный сбор

Вступает в силу новое правило ЕС, касающееся покупок и отправлений из стран Европейского Союза. Вводится дополнительный сбор в размере 2 евро за каждую единицу товара для покрытия расходов на проверку таможенных данных. Это повлияет на конечную стоимость заказов в европейских интернет-магазинах, а также на стоимость их доставки.

Социальные выплаты, пенсии и "школьный набор"

Пенсии

В ноябре общая индексация не предусмотрена, однако продолжают действовать автоматические возрастные доплаты:

300 грн — для лиц, достигших 70 лет;

456 грн — для лиц в возрасте 75 лет и старше;

570 грн — для лиц в возрасте 80 лет и старше.

Выплаты для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц)

Остаются без изменений (3000 грн — для людей с инвалидностью и детей; 2000 грн — для остальных взрослых).

Помощь первоклассникам

Родители детей, которые пойдут в первый класс в 2026 году, продолжают получать пособие "школьный набор" через приложение "Дия" — средства зачисляются на специальную карту.

Напомним, правительство приняло решение о дополнительных выплатах специалистам, которые непосредственно восстанавливают важнейшие объекты энергетики, жилищно-коммунальной инфраструктуры и железных дорог после российских атак.

Кроме того, переселенцы в Украине будут продолжать получать пособие на проживание до 28 февраля 2027 года. Для части семей выплаты возобновляются автоматически, но право на них зависит от соответствия условиям программы.