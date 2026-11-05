Нові правила мобілізації, платні рахунки та дорожчі посилки: що змінилося в Україні з листопада

З листопада 2026 року в Україні набуває чинності низка важливих змін, що стосуються мобілізаційних процесів, оплати комунальних послуг, банківського обслуговування та міжнародних поштових відправлень.

Зокрема, запроваджено оновлені правила бронювання працівників від військової служби, встановлено пільгові тарифи на електроенергію для опалення, а також передбачено додаткові збори для відправлень, що надходять із Європейського Союзу. Фокус розповідає детальніше про те, які зміни чекають українців у листопаді.

Мобілізація та нові правила бронювання

Загальну мобілізацію та воєнний стан офіційно продовжено ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року.

Оновлені правила бронювання від Кабміну

Для підприємств оборонно-промислового комплексу та паливно-енергетичного сектору встановлено ліміт бронювання до 95% (замість попереднього автоматичного бронювання 100% працівників).

Повне бронювання (100%) зберігається виключно для фахівців, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт або виконання оборонних замовлень.

При Кабміні створено спеціальний Координаційний центр для перевірки відповідності підприємств критеріям "критично важливих".

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Посилення контролю за роботою ВЛК

Запроваджено постійний моніторинг рішень військово-лікарських комісій (ВЛК) і територіальних центрів комплектування (ТЦК), а також більш ретельну оцінку придатності до військової служби осіб із хронічними захворюваннями (відповідно до наказу генерала Драпатого).

Опалювальний сезон, тарифи та субсидії

Тарифи на електроенергію та газ

Базовий тариф на електроенергію залишається на рівні 4,32 грн/кВт·год. Водночас для домогосподарств, що використовують електричне опалення, на період опалювального сезону запроваджується пільговий тариф — 2,64 грн за кВт·год (за умови споживання до 2000 кВт·год на місяць).

Терміни подання заявок на субсидії

Пенсійний фонд повідомляє, що заяви на отримання субсидії на весь опалювальний сезон можна подати до 30 листопада. Для більшості домогосподарств розмір субсидії буде перераховано автоматично. Однак, якщо відбулися зміни в майновому стані або складі сім’ї, необхідно подати нову декларацію.

Комісії "Ощадбанку"

З 1 листопада "Ощадбанк" запроваджує щомісячну комісію в розмірі 150 грн за обслуговування неактивних поточних рахунків — а саме тих, за якими протягом понад року не здійснювалося жодних операцій і які не прив’язані до платіжної картки.

Порада для читачів: перевірте свої картки та закрийте непотрібні рахунки, щоб уникнути накопичення заборгованості.

Посилки з ЄС: новий митний збір

Набуває чинності нове правило ЄС, що стосується покупок і відправлень із країн Європейського Союзу. Вводиться додатковий збір у розмірі 2 євро за кожну одиницю товару для покриття витрат на перевірку митних даних. Це вплине на кінцеву вартість замовлень в європейських інтернет-магазинах, а також на вартість їхньої доставки.

Соціальні виплати, пенсії та "пакунок школяра"

Пенсії

У листопаді загальна індексація не передбачена, проте продовжують діяти автоматичні вікові доплати:

300 грн — для осіб, які досягли 70 років;

456 грн — для осіб віком 75 років і старше;

570 грн — для осіб віком 80 років і старше.

Виплати для ВПО (внутрішньо переміщених осіб)

Залишаються без змін (3000 грн — для осіб з інвалідністю та дітей; 2000 грн — для інших дорослих).

Допомога для першокласників

Батьки дітей, які йдуть до першого класу у 2026 році, продовжують отримувати допомогу "пакунок школяра" через застосунок "Дія" — кошти зараховуються на спеціальну картку.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які безпосередньо відновлюють критичні об'єкти енергетики, житлово-комунальної інфраструктури та залізниці після російських атак.

Крім того, переселенці в Україні продовжать отримувати допомогу на проживання до 28 лютого 2027 року. Для частини сімей виплати поновлюють автоматично, але право на них залежить від відповідності умовам програми.