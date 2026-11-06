РФ атакует энергетику Украины: отключение света до 16 часов и обесточивание в 7 областях

Удары по энергетике не прекратились и утром 6 ноября, а в Киевской области планируют включать свет всего на 3 часа в день. Отключения электроэнергии после новых ударов зафиксированы в семи областях, а почасовые графики 6 ноября действуют круглосуточно в объеме от 2,5 до 4 очередей.

Двести двадцать семь ударных беспилотников Россия запустила по Украине в ночь на 6 ноября, причем 86 из них — реактивные дроны типа Shahed. Об этом сообщили Военно-воздушные силы. Силы ПВО сбили или подавили 196 целей, попадания зафиксированы в 14 местах, еще в восьми местах упали обломки. Отключения света фиксируются во многих областях Украины.

Атаки на Кировоградскую область не прекратились ни ночью, ни утром, а целями вновь стали энергетические объекты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович. Главное, по его словам, что за ночь и утро обошлось без погибших и пострадавших.

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Тем, кто получил ранения во время вражеской атаки накануне вечером в Александровской общине, была своевременно оказана медицинская помощь в полном объеме. Одного мужчину уже выписали из больницы.

Энергетические объекты были повреждены в Белоцерковском и Обуховском районах. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. В Бориспольском районе огонь полностью уничтожил частный дом и хозяйственную постройку, трое местных жителей получили травмы: двое — острую стрессовую реакцию, еще один мужчина — черепно-мозговую травму и ссадины конечностей. Госпитализация никому не требуется. В Обуховском районе ударная волна выбила окна в учебном корпусе и общежитии учебного заведения.

Белоцерковский городской совет уточнил, что над территорией общины действовали три реактивных БПЛА.

Где фиксируют отключение электроэнергии

Новые отключения электроэнергии утром зафиксировали в семи областях — Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской. Россия, по данным министерства, наносит повторные удары по тем же объектам, из-за чего повреждения становятся более значительными. Как отмечается в сообщении, самая сложная ситуация в столичном регионе.

Там из-за повреждений энергосистемы введены ограничения на электроснабжение. Восстановительные работы ведутся круглосуточно, но во время воздушных тревог ремонт приходится приостанавливать.

Какие графики действуют

6 ноября для всех категорий потребителей действуют почасовые отключения с 00:00 до 23:59 в объеме от 2,5 до 4 очередей — это от 10 до 16 часов без света в сутки. Для промышленности одновременно действуют графики ограничения мощности. Причиной в "Укрэнерго" назвали последствия массированных российских атак на энергообъекты.

Ограничения распространяются на Киев и 12 областей: Киевскую, Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Черниговскую, Винницкую, Харьковскую, Полтавскую, Житомирскую, Николаевскую и Запорожскую. В Киевской области, согласно графику ДТЭК, очереди остаются без электричества от 12,5 до 17,5 часов, в Сумской области — до 16 часов, в Житомирской области одновременно отключают до 4,5 очередей. В Полтавской области объем отключений меняется в течение суток: 2,5 очереди ночью, три — с 06:00, четыре — с 08:00 до 22:00.

Кроме того, без света осталась часть Обуховского района в Киевской области, а также Каменский, Самаровский и Днепровский районы Днепропетровской области — там причина заключается в локальных авариях.

В частности, в Киевской области вводятся жесткие графики, согласно которым в некоторых очередях свет будут включать на 3 часа в сутки.

Графики отключений в Киевской области

Энергетики предупреждают, что ситуация может меняться в течение дня, а аварийные отключения проводятся без предупреждения и вне очереди — в таких случаях почасовые графики временно не действуют, и отключения длятся дольше, чем предусмотрено расписанием.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за аварийных отключений электроэнергии возникли частичные перебои с водоснабжением. Без света остались объекты "Киевводоканала". Специалисты коммунального предприятия совместно с энергетиками работают в усиленном режиме.

Также сообщалось, что из-за длительных отключений электроэнергии в Украине начнут разворачивать пункты помощи ГСЧС, где люди смогут зарядить гаджеты и согреться. Об этом заявил глава МВД Иван Выговский. Какой алгоритм действий предусмотрен для ГСЧС, если ситуация с отключениями света ухудшится?

Кроме того, сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" продолжила ограничивать потребление и увеличила продолжительность отключений света — это следствие российских ударов. Ограничения коснутся как частного бизнеса, так и бытовых потребителей. Как именно изменятся графики на 6 ноября?