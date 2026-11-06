РФ атакує енергетику України: відключення світла до 16 годин та знеструмлення в 7 областях

Удари по енергетиці не припинилися і вранці 6 листопада, а на Київщині планують вмикати світло лише 3 години на день. Знеструмлення після нових ударів зафіксували у семи областях, а погодинні графіки 6 листопада діють цілодобово обсягом від 2,5 до 4 черг.

Двісті двадцять сім ударних безпілотників Росія випустила по Україні в ніч на 6 листопада, причому 86 із них – реактивні дрони типу Shahed. Про це повідомили Повітряні сили. Сили ППО збили або подавили 196 цілей, влучання зафіксували на 14 локаціях, ще у восьми місцях впали уламки. Відключення світла фіксуються у багатьох областях України.

Атаки на Кіровоградщину не припинилися ні вночі, ні зранку, а цілями знову стали енергетичні обʼєкти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Головне, за його словами, що за ніч і ранок обійшлося без загиблих та травмованих.

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Тим, хто дістав поранення під час ворожої атаки попереднього вечора в Олександрівській громаді, медичну допомогу надали своєчасно та в повному обсязі. Одного чоловіка вже виписали з лікарні.

Енергетичні обʼєкти пошкоджено у Білоцерківському та Обухівському районах. Про це в Telegram повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. У Бориспільському районі вогонь повністю знищив приватний будинок і господарську споруду, троє місцевих отримали травми: двоє – гостру реакцію на стрес, ще один чоловік – черепно-мозкову травму та садна кінцівок. Госпіталізація нікому не потрібна. В Обухівському районі ударна хвиля вибила вікна в навчальному корпусі та гуртожитку закладу освіти.

Білоцерківська міська рада уточнила, що по громаді працювали три реактивні БпЛА.

Де фіксують знеструмлення

Нові знеструмлення зранку зафіксували у семи областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській і Чернігівській. Росія, за даними міністерства, застосовує повторні удари по тих самих обʼєктах, через що пошкодження стають значнішими. Як зазначають у повідомленні, найскладніша ситуація у столичному регіоні.

Там через пошкодження енергетики запроваджено мережеві обмеження. Відновлювальні роботи ведуть цілодобово, але під час повітряних тривог ремонти доводиться призупиняти.

Які графіки діють

Погодинні відключення для всіх категорій споживачів 6 листопада діють з 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг – це від 10 до 16 годин без світла на добу. Для промисловості одночасно діють графіки обмеження потужності. Причиною в Укренерго назвали наслідки масованих російських атак на енергообʼєкти.

Обмеження поширюються на Київ і 12 областей: Київську, Сумську, Одеську, Дніпропетровську, Черкаську, Чернігівську, Вінницьку, Харківську, Полтавську, Житомирську, Миколаївську та Запорізьку. На Київщині, за графіком ДТЕК, підчерги лишаються без електрики від 12,5 до 17,5 години, на Сумщині – до 16 годин, на Житомирщині одночасно відключають до 4,5 черги. На Полтавщині обсяг змінюється протягом доби: 2,5 черги вночі, три – з 06:00, чотири – з 08:00 до 22:00.

Окремо без світла частина Обухівського району на Київщині, а також Камʼянський, Самарівський і Дніпровський райони Дніпропетровщини – там причина в локальних аваріях.

На Київщині зокрема фіксують жорсткі графіки, згідно з якими в деяких чергах світло вмикатимуть 3 години на добу.

Графіки відключення на Київщині

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом дня, а аварійні відключення застосовують без попередження й поза чергами – тоді погодинні графіки тимчасово не діють, і світла немає довше, ніж у розкладі.

Раніше повідомлялося, що в Києві через аварійні відключення електроенергії виникли часткові перебої з водопостачанням. Без світла залишилися обʼєкти "Київводоканалу". Фахівці комунального підприємства разом з енергетиками працюють у посиленому режимі.

Також повідомлялося, що через тривалі блекаути в Україні почнуть розгортати пункти допомоги ДСНС, де люди зможуть зарядити гаджети та зігрітися. Про це сказав очільник МВС Іван Вигівський. Який алгоритм дій передбачено для ДСНС, якщо ситуація з відключеннями світла погіршиться?

Крім цього повідомлялося, що НЕК "Укренерго" продовжила обмежувати споживання й збільшила тривалість відключень світла — це наслідок російських ударів. Обмеження торкнуться як приватного бізнесу, так і побутових споживачів. Як саме зміняться графіки на 6 листопада?