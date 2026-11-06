Без света более 14 часов: какие графики отключений ждут украинцев

Специалисты не восстановили энергосистему нескольких областей из-за ударов РФ, поэтому в Украине по-прежнему действуют ограничения мощности для коммерческих и бытовых потребителей, сообщили энергетики. Ситуация не ухудшилась, и на следующие сутки максимальное количество очередей — четыре. Каковы графики отключений на 7 ноября?

Около 19:00 6 ноября НЭК "Укрэнерго" опубликовала обновленную информацию о ситуации в энергосистеме. Сообщается, что ограничение мощности будет действовать с 0:00 до 23:59.

Энергетики напомнили, что ограничения и отключения — это следствие российских ударов по энергетической инфраструктуре. Для бытовых потребителей будут действовать 2-4 очереди отключения света.

"Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", — предупредили в "Укрэнерго".

Отметим, что, согласно инфографике Yasno, 2-4 очереди отключений — это время без света от 8 до 12+ часов.

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Между тем утром 6 ноября энергетики сообщили об ухудшении ситуации в системе после очередного налета ВС РФ. В "Укрэнерго" заявили об аварийных отключениях в 5 очередей в четырёх областях (Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской) и в Киеве.

Графики отключения света — ситуация на 7 ноября

Компания ДТЭК и часть облэнерго обновили информацию о графиках отключений электроэнергии на 7 ноября.

Киевская область. Согласно графику отключений электроэнергии ДТЭК, дольше всего без электричества останутся жители очереди 6.1 — в общей сложности 17 часов в темноте, очереди 3.1 — 16,5 часа, очереди 2.1 — 16 часов. Лучшая ситуация — в очереди 3.2: люди будут сидеть без света 13 часов.

Киев — данные ДТЭК о графиках отключений на 7 ноября пока не обновлялись (на момент публикации новости).

Черкасская область. Компания "Черкассыоблэнерго" опубликовала информацию о графиках на следующие сутки. Видно, что есть три очереди с пятью периодами отключения по 16 часов и девять очередей с четырьмя периодами отключения по 14 часов (ориентировочно).

Фото: Скриншот

Николаевская область. Энергетики обновили графики на 7 ноября: отключения будут меньше, чем в других областях Украины. Ориентировочная продолжительность отключения — около 8–10 часов.

Фото: Скриншот

Запорожская область. Жителей Запорожья и области также ждут 12 очередей отключения света. Как видно, четыре очереди (2.1, 2.2, 5.2, 6.1) будут сидеть в темноте по 7–10 часов в два этапа, а остальные — в три этапа с суммарным временем около 10–12 часов.

Фото: Скриншот

В НЭК "Укрэнерго" напомнили, что информацию об отключениях во всех областях можно найти на порталах региональных распределительных сетей и в соответствующих чат-ботах.

Отметим, Фокус писал о ситуации в энергосистеме по состоянию на вечер 5 ноября. Энергетики сообщили, что на следующие сутки планируется от 2,5 до 4 очередей отключений: максимальная продолжительность отключения — около 17 часов.

Напоминаем, что 6 ноября эксперт по энергетике рассказал, почему у Киева возникли проблемы с энергетикой и почему после очередного российского удара часто происходят аварийные отключения.