Без світла понад 14 годин: які графіки відключення очікують українців

Фахівці не відновили енергетичну систему кількох областей через удари РФ, тому в Україні й далі діють обмеження потужності для комерційних та побутових споживачів, повідомили енергетики. Ситуація не погіршилась, і на наступну добу максимальна кількість черг — чотири. Які графіки відключення на 7 листопада?

Близько 19 год 6 листопада НЕК "Укренерго" опублікувала оновлену інформацію про ситуацію в енергосистемі. Вказано, обмеження потужності діятиме з 0:00 по 23:59.

Енергетики нагадали, що обмеження та відключення — це наслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Для побутових споживачів діятиме 2-4 черги відключення світла.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", — попередили в "Укренерго".

Зауважмо, згідно з інфографікою Yasno, 2-4 черги відключення — це час без світла від 8 до 12+ годин.

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Тим часом зранку 6 листопада енергетики інформували про погіршення ситуації у системі після чергового нальоту ЗС РФ. В "Укренерго" заявили про аварійні відключення обсягом 5 черг у чотирьох областях (Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській) та у Києві.

Графіки відключення світла — ситуація на 7 листопада

Компанія ДТЕК та частина обленерго оновили дані про графіки відключення світла на 7 листопада.

Київська область. Згідно з графіком відключень світла ДТЕК, найдовше не буде електрики у черги 6.1 — сумарно 17 годин у темряві, у черги 3.1 — 16,5 годин, у черги 2.1 — 16 годин. Найкраща ситуація — у черги 3.2: люди сидітиметься без світла 13 годин.

Київ — дані ДТЕК про графіки відключення на 7 листопада поки не оновлювались (на момент публікації новини).

Черкаська область. Компанія "Черкасиобленерго" опублікувала інформацію про графіки на наступну добу. Бачимо, що є три черги з п'ятьма періодами без світла по 16 годин і дев'ять черг з чотирма періодами відключення по 14 годин (орієнтовно).

Фото: Скриншот

Миколаївська область. Енергетики оновили графіки на 7 листопада: відключення будуть менші, ніж в інших областях України. Орієнтовна тривалість часу без світла — близько 8-10 годин.

Фото: Скриншот

Запорізька область. Жителів Запоріжжя та області також чекають 12 черг відключення світла. Бачимо, що чотири черги (2.1, 2.2, 5.2, 6.1) сидітимуть у темряві по 7-10 годин у два заходи, а решта — у три заходи з сумарним часом близько 10-12 годин.

Фото: Скриншот

В НЕК "Укренерго" нагадали, що дані про відключення в усіх областях можна знайти на порталах регіональних розподільчих мереж та у відповідних чат-ботах.

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію в енергосистемі станом на вечір 5 листопада. Енергетики інформували, що на наступну добу планують від 2,5 до 4 черг відключення: максимальний час без світла — близько 17 годин.

Нагадуємо, 6 листопада експерт з енергетики розповів, чому у Києва виникли проблеми з енергетикою та чому часто стаються аварійні відключення після чергового російського удару.