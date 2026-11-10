С 14 ноября для части ФОП втрое снизят лимиты на переводы: кого коснутся изменения

С 14 ноября 2026 для отдельных физических лиц-предпринимателей в Украине уменьшатся месячные лимиты на исходные банковские переводы. Для ФЛП первой группы ограничения сократят с 600 тыс. до 400 тыс. грн, а для второй и третьей групп — с 3 до 1 млн грн.

Изменения предусмотрены обновленной редакцией Меморандума по обеспечению прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Какие лимиты на переводы будут действовать с 14 ноября

Новые ограничения предусмотрены обновленным Меморандумом об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Согласно ему, максимальные месячные суммы переводов для отдельных категорий предпринимателей будут составлять:

ФЛП первой группы — до 400 тыс. грн в месяц вместо 600 тыс. грн;

ФЛП второй группы — до 1 млн грн вместо 3 млн грн;

ФЛП третьей группы — до 1 млн грн вместо 3 млн грн.

Таким образом, для предпринимателей первой группы лимит снизится на треть, а для второй и третьей – втрое.

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Лунные лимиты Фото: Фокус

Ограничения касаются начальных переводов с предпринимательских счетов. По данным Unex Bank, речь идет о платежах на счета юридических лиц, физических лиц и других ФЛП в национальной и иностранной валюте.

Кого будут касаться новых ограничений

Новые лимиты не распространяются автоматически на всех предпринимателей. В первую очередь они касаются двух категорий ФЛП:

вновь предпринимателей в течение первых шести месяцев работы;

ФЛПов, длительное время фактически не осуществлявших деятельность, а затем возобновивших активные финансовые операции.

Именно эти категории клиентов банки рассматривают как нуждающиеся в усиленном внимании во время финансового мониторинга.

В то же время, открытие нового ФЛП само по себе не означает, что предприниматель автоматически нарушает правила или попадает под подозрение банку. Финансовые учреждения оценивают характер деятельности, соответствие оборотов бизнес-модели, происхождение средств и содержание платежей.

Почему банки уменьшают лимиты

Основанием для изменений стал обновленный Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Его банковское сообщество подписало 14 мая 2026 с участием Независимой ассоциации банков Украины и Ассоциации украинских банков.

Документ предусматривает согласованные подходы к финансовому мониторингу, усиление противодействия мошенничеству и контроль операций, которые могут быть связаны с использованием так называемых дропов. Это люди, чьи банковские счета используются для проведения незаконных финансовых операций.

Отдельное внимание было уделено вновь и неактивным предпринимателям, а также юридическим лицам с признаками компаний-оболочек.

В Ассоциации украинских банков отмечают, что Меморандум не вводит новых законодательных ограничений и не изменяет действующие требования финансового мониторинга. Его цель – согласовать практики участников рынка и повысить прозрачность платежных операций.

Как изменялись лимиты и присоединились ли платежные сервисы

Новые ограничения вводятся поэтапно. С 14 августа 2026 для соответствующих категорий предпринимателей начали действовать лимиты в 600 тыс. грн для первой группы и 3 млн грн для второй и третьей групп.

Следующий этап предусматривает их уменьшение с 14 ноября до 400 тыс. грн. и 1 млн. грн. соответственно.

К Меморандуму присоединились не только банки, но отдельные небанковские финансовые учреждения. В частности, NovaPay сообщила о присоединении к документу и введении с 1 сентября 2026 ограничений на переводы для некоторых ФОП — плательщиков единого налога первой, второй и третьей групп.

С 14 ноября эти лимиты для соответствующих категорий клиентов также снизятся.

Можно ли передавать больше установленного лимита

Уменьшение лимитов не означает абсолютного запрета на проведение платежей на более крупные суммы. Однако переводы, превышающие установленные пределы, потребуют дополнительной проверки финансового учреждения.

Если предпринимателю необходимо рассчитаться с поставщиком на сумму больше месячного лимита, ему следует заранее обратиться в банк и подтвердить экономическую необходимость сделки.

К примеру, если ФЛП второй группы планирует приобрести товар на 1,2 млн грн, а его месячное ограничение составляет 1 млн грн, нужно заранее согласовать проведение такого платежа с финансовым учреждением.

Для увеличения лимита могут потребоваться договоры с контрагентами, счета на оплату, накладные и акты. Основанием для просмотра ограничений могут быть сезонность бизнеса или значительные затраты на оборудование.

В Сбербанке также сообщали, что клиенты могут обращаться с запросом на повышение или отмену установленного ограничения. Для этого необходимо документально подтвердить происхождение средств или экономическую целесообразность сделок.

Как подготовиться к переменам

Предпринимателям, планирующим большие расходы в ноябре, следует заранее обратиться в свой банк или платежный сервис и выяснить условия проведения платежей.

В частности, следует уточнить:

будет ли распространяться новый предел на конкретный предпринимательский счет;

какие именно операции будут учитываться в месячной сумме;

какие документы необходимо предоставить для увеличения ограничения;

как рассчитывать лимит в ноябре, поскольку новые правила начинают действовать в середине месяца.

Также предпринимателям рекомендуют хранить документы, подтверждающие хозяйственные операции, и не пытаться обходить ограничения путем разделения одного крупного платежа на несколько меньших. Такие действия могут привлечь внимание финансового мониторинга.

Важно учитывать, что речь идет именно о месячных лимитах исходных банковских переводов, а не о предельном годовом доходе ФЛП, установленном для соответствующей группы единого налога.

Ранее мы рассказывали, что вопрос назначения пенсии для ФОП остается открытым, если предприниматель не выполнит основное требование для зачисления страхового стажа.

Также Фокус объяснял, что по украинскому законодательству бронирование от мобилизации доступно работникам государственных органов, выполняющих мобилизационные задачи предприятий и компаний, признанных критически важными. Однако ФОПы не могут бронировать своих наемных работников.