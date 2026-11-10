З 14 листопада для частини ФОПів утричі зменшать ліміти на перекази: кого торкнуться зміни

З 14 листопада 2026 року для окремих фізичних осіб-підприємців в Україні зменшаться місячні ліміти на вихідні банківські перекази. Для ФОП першої групи обмеження скоротять із 600 тис. до 400 тис. грн, а для другої та третьої груп — із 3 млн до 1 млн грн.

Зміни передбачені оновленою редакцією Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Які ліміти на перекази діятимуть з 14 листопада

Нові обмеження передбачені оновленим Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Згідно з ним, максимальні місячні суми переказів для окремих категорій підприємців становитимуть:

ФОП першої групи — до 400 тис. грн на місяць замість 600 тис. грн;

ФОП другої групи — до 1 млн грн замість 3 млн грн;

ФОП третьої групи — до 1 млн грн замість 3 млн грн.

Таким чином, для підприємців першої групи ліміт знизиться на третину, а для другої та третьої груп — утричі.

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Місячні ліміти Фото: Фокус

Обмеження стосуються вихідних переказів із підприємницьких рахунків. За даними Unex Bank, ідеться про платежі на рахунки юридичних осіб, фізичних осіб та інших ФОП у національній та іноземних валютах.

Кого стосуватимуться нові обмеження

Нові ліміти не поширюються автоматично на всіх підприємців. Насамперед вони стосуються двох категорій ФОП:

новостворених підприємців протягом перших шести місяців роботи;

ФОПів, які тривалий час фактично не здійснювали діяльності, а потім відновили активні фінансові операції.

Саме ці категорії клієнтів банки розглядають як такі, що потребують посиленої уваги під час фінансового моніторингу.

Водночас відкриття нового ФОП саме по собі не означає, що підприємець автоматично порушує правила або потрапляє під підозру банку. Фінансові установи оцінюють характер діяльності, відповідність оборотів бізнес-моделі, походження коштів та економічний зміст платежів.

Чому банки зменшують ліміти

Підставою для змін став оновлений Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Його банківська спільнота підписала 14 травня 2026 року за участі Незалежної асоціації банків України та Асоціації українських банків.

Документ передбачає узгоджені підходи до фінансового моніторингу, посилення протидії шахрайству та контролю операцій, які можуть бути пов'язані з використанням так званих дропів. Це люди, чиї банківські рахунки використовують для проведення незаконних фінансових операцій.

Окрему увагу приділили новоствореним і неактивним підприємцям, а також юридичним особам з ознаками компаній-оболонок.

В Асоціації українських банків наголошують, що Меморандум не запроваджує нових законодавчих обмежень і не змінює чинних вимог фінансового моніторингу. Його мета — узгодити практики учасників ринку та підвищити прозорість платіжних операцій.

Як змінювалися ліміти та чи долучилися платіжні сервіси

Нові обмеження запроваджують поетапно. Із 14 серпня 2026 року для відповідних категорій підприємців почали діяти ліміти у 600 тис. грн для першої групи та 3 млн грн для другої і третьої груп.

Наступний етап передбачає їх зменшення з 14 листопада до 400 тис. грн та 1 млн грн відповідно.

До Меморандуму приєдналися не лише банки, а й окремі небанківські фінансові установи. Зокрема, NovaPay повідомила про приєднання до документа та запровадження з 1 вересня 2026 року обмежень на перекази для деяких ФОП — платників єдиного податку першої, другої та третьої груп.

Із 14 листопада ці ліміти для відповідних категорій клієнтів також зменшаться.

Чи можна переказувати більше встановленого ліміту

Зменшення лімітів не означає абсолютної заборони на проведення платежів на більші суми. Однак перекази, які перевищують установлені межі, потребуватимуть додаткової перевірки фінансової установи.

Якщо підприємцю необхідно розрахуватися з постачальником на суму, більшу за місячний ліміт, йому варто заздалегідь звернутися до банку та підтвердити економічну необхідність операції.

Наприклад, якщо ФОП другої групи планує придбати товар на 1,2 млн грн, а його місячне обмеження становить 1 млн грн, потрібно заздалегідь узгодити проведення такого платежу з фінансовою установою.

Для збільшення ліміту можуть знадобитися договори з контрагентами, рахунки на оплату, накладні та акти. Підставою для перегляду обмежень можуть бути сезонність бізнесу або значні витрати на обладнання.

В Ощадбанку також повідомляли, що клієнти можуть звертатися із запитом на підвищення або скасування встановленого обмеження. Для цього необхідно документально підтвердити походження коштів або економічну доцільність операцій.

Як підготуватися до змін

Підприємцям, які планують великі витрати в листопаді, варто заздалегідь звернутися до свого банку або платіжного сервісу та з'ясувати умови проведення платежів.

Зокрема, потрібно уточнити:

чи поширюватиметься новий ліміт на конкретний підприємницький рахунок;

які саме операції враховуватимуться в місячній сумі;

які документи необхідно надати для збільшення обмеження;

як розраховуватимуть ліміт у листопаді, оскільки нові правила починають діяти посеред місяця.

Також підприємцям рекомендують зберігати документи, що підтверджують господарські операції, та не намагатися обходити обмеження шляхом поділу одного великого платежу на кілька менших. Такі дії можуть привернути додаткову увагу фінансового моніторингу.

Важливо враховувати, що йдеться саме про місячні ліміти вихідних банківських переказів, а не про граничний річний дохід ФОП, установлений для відповідної групи єдиного податку.

Раніше ми розповідали, що питання призначення пенсії для ФОП залишається відкритим, якщо підприємець не виконає основну вимогу для зарахування страхового стажу.

Також Фокус пояснював, що за українським законодавством бронювання від мобілізації доступне працівникам державних органів, підприємств, які виконують мобілізаційні завдання, та компаній, визнаних критично важливими. Однак ФОПи не можуть бронювати своїх найманих працівників.