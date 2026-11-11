Пенсионеры могут потерять часть выплат: ПФУ выдвинул жесткое требование, на выполнение которого есть всего 10 дней

Устроившиеся на работу или уволившиеся пенсионеры должны сообщить об этом Пенсионному фонду Украины в течение 10 дней. Если не выполнить это требование вовремя, могут возникнуть переплаты, которые придется вернуть.

Обязанность информировать ПФУ об изменении статуса предусмотрена пунктом 3 части второй статьи 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" № 1058-IV.

Сообщить о соответствующих обстоятельствах следует в течение 10 дней с момента трудоустройства или увольнения.

Это требование касается не только тех, кто заключил трудовой договор. Пенсионеры также должны сообщать Фонду о заключении гражданско-правового договора, регистрации физического лица-предпринимателя или начале независимой профессиональной деятельности.

Сам факт трудоустройства не означает, что человек потеряет пенсию. Однако, статус работающего пенсионера может повлиять на отдельные доплаты, надбавки и повышения, которые предусмотрены только для неработающих лиц. В частности, от факта занятости могут зависеть некоторые перерасчеты выплат в связи с изменением прожиточного минимума или минимальной заработной платы.

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Сообщить об изменении статуса можно лично или дистанционно. Для этого необходимо подать заявление и документы, подтверждающие трудоустройство или увольнение. Среди них — приказ о принятии на работу или увольнении, трудовая книжка с соответствующей записью, гражданско-правовой договор или выписка из Единого государственного реестра о регистрации или прекращении предпринимательской деятельности.

Документы можно отправить через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи. Другой вариант – лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ.

Если пенсионер не сообщит о трудоустройстве или нарушит установленный срок, Фонд может продлить начисление доплат, на которые человек после выхода на работу уже не имеет права. В результате возникнет переплата, которую придется вернуть.

Сообщать Пенсионному фонду нужно и после увольнения. После прекращения трудовой деятельности человек может снова получить право на отдельные доплаты и повышения, предусмотренные для неработающих пенсионеров.

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд Украины может не отнести к страховому стажу украинцев периоды работы в России и Беларуси. Однако стаж, полученный до 1992 г., при определенных условиях можно подтвердить без справок от пенсионных органов этих государств. Если ПФУ отказывается учитывать периоды работы, его решение можно обжаловать в судебном порядке.

Пенсионный фонд Украины при определенных обстоятельствах может отказать в назначении пенсии или прекратить ее выплату гражданам, проживающим за пределами Украины.