Пенсіонери можуть втратити частину виплат: ПФУ висунув жорстку вимогу, на виконання якої є лише 10 днів

Пенсіонери, які влаштувалися на роботу або звільнилися, повинні повідомити про це Пенсійний фонд України протягом 10 днів. Якщо не виконати цю вимогу вчасно, можуть виникнути переплати, які доведеться повернути.

Обов'язок інформувати ПФУ про зміну статусу передбачений пунктом 3 частини другої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV.

Повідомити про відповідні обставини потрібно протягом 10 днів з моменту працевлаштування або звільнення.

Ця вимога стосується не лише тих, хто уклав трудовий договір. Пенсіонери також мають повідомляти Фонд про укладення цивільно-правового договору, реєстрацію фізичної особи-підприємця або початок незалежної професійної діяльності.

Сам факт працевлаштування не означає, що людина втратить пенсію. Однак статус працюючого пенсіонера може вплинути на окремі доплати, надбавки та підвищення, які передбачені лише для непрацюючих осіб. Зокрема, від факту зайнятості можуть залежати деякі перерахунки виплат у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати.

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Повідомити про зміну статусу можна особисто або дистанційно. Для цього потрібно подати заяву та документи, які підтверджують працевлаштування чи звільнення. Серед них — наказ про прийняття на роботу або звільнення, трудова книжка з відповідним записом, цивільно-правовий договір або витяг із Єдиного державного реєстру про реєстрацію чи припинення підприємницької діяльності.

Документи можна надіслати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Інший варіант — особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Якщо пенсіонер не повідомить про працевлаштування або порушить встановлений строк, Фонд може продовжити нараховувати доплати, на які людина після виходу на роботу вже не має права. У результаті виникне переплата, яку доведеться повернути.

Повідомляти Пенсійний фонд потрібно і після звільнення. Після припинення трудової діяльності людина може знову отримати право на окремі доплати та підвищення, передбачені для непрацюючих пенсіонерів.

Раніше стало відомо, що Пенсійний фонд України може не зарахувати до страхового стажу українців періоди роботи в Росії та Білорусі. Однак стаж, отриманий до 1992 року, за певних умов можна підтвердити без довідок від пенсійних органів цих держав. Якщо ПФУ відмовляється враховувати певні періоди роботи, його рішення можна оскаржити в судовому порядку.

Також Пенсійний фонд України за певних обставин може відмовити у призначенні пенсії або припинити її виплату громадянам, які проживають за межами України.