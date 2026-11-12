Платить или нет за квартиру в оккупации: украинцев предупредили о важном нюансе с долгами

В Украине запрещено начислять плату за жилищно-коммунальные услуги за недвижимость, расположенную на временно оккупированных территориях, за период оккупации. При этом задолженность, возникшую до 24 февраля 2022 года, необходимо погасить.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения".

Согласно документу, до прекращения или отмены военного положения коммунальным предприятиям запрещается начислять плату за услуги и взыскивать задолженности, образовавшиеся после 24 февраля 2022 года за период временной оккупации соответствующих территорий.

Этот запрет распространяется на потребителей, чье жилье расположено на территориях, включенных в официальный перечень временно оккупированных Россией территорий Украины. Он действует с даты начала до даты окончания оккупации.

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Постановление также предусматривает ограничения на взыскание задолженности за коммунальные услуги на территориях, где ведутся или велись боевые действия. В частности, при определенных условиях запрещено взыскивать задолженность, возникшую после 24 февраля 2022 года, с внутренне перемещенных лиц и членов их семей, покинувших свое жилье. Для этого необходимо предоставить поставщику услуг документы, подтверждающие отсутствие в жилом помещении, в частности справку ВПЛ.

Кроме того, документ запрещает начислять штрафы, пени, инфляционные начисления и годовые проценты на определенные задолженности за коммунальные услуги, а также прекращать или приостанавливать предоставление услуг из-за неуплаты в полном объеме. Эти ограничения касаются определенных постановлением территорий боевых действий и временной оккупации.

Таким образом, за коммунальные услуги, начисленные за период оккупации после 24 февраля 2022 года, платить не нужно. Однако эта норма не аннулирует задолженность, возникшую до начала полномасштабного вторжения.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции планирует договориться с частными банками об автоматическом списании долгов с банковских счетов украинцев. Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко считает такую инициативу абсолютно неправомерной и несправедливой.

Неуплата за коммунальные услуги также может привести к начислению пени, штрафов, судебных разбирательств и аресту средств на счетах. Адвокат также объяснил, при каких обстоятельствах из-за коммунальных долгов может быть изъято имущество.

Между тем число должников по жилищно-коммунальным услугам в Украине продолжает расти.