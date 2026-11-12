Платити чи ні за квартиру в окупації: українців попередили про важливий нюанс із боргами

В Україні заборонено нараховувати плату за житлово-комунальні послуги для нерухомості на тимчасово окупованих територіях за період окупації. Водночас заборгованість, яка виникла до 24 лютого 2022 року, необхідно погасити.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №206 "Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану".

Згідно з документом, до припинення або скасування воєнного стану комунальним підприємствам заборонено нараховувати плату за послуги та стягувати борги, які утворилися після 24 лютого 2022 року за період тимчасової окупації відповідних територій.

Ця заборона поширюється на споживачів, чиє житло розташоване на територіях, включених до офіційного переліку тимчасово окупованих Росією територій України. Вона діє від дати початку до дати завершення окупації.

Постанова також передбачає обмеження щодо стягнення боргів за комунальні послуги на територіях, де ведуться або велися бойові дії. Зокрема, за певних умов заборонено стягувати заборгованість, яка виникла після 24 лютого 2022 року, з внутрішньо переміщених осіб та членів їхніх сімей, які залишили своє житло. Для цього потрібно надати виконавцю послуг документи, що підтверджують відсутність у помешканні, зокрема довідку ВПО.

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Окремо документ забороняє нараховувати штрафи, пеню, інфляційні нарахування та річні проценти на певні борги за комунальні послуги, а також припиняти або зупиняти надання послуг через несплату в повному обсязі. Ці обмеження стосуються визначених постановою територій бойових дій та тимчасової окупації.

Отже, за комунальні послуги, нараховані за період окупації після 24 лютого 2022 року, платити не потрібно. Проте ця норма не скасовує заборгованість, яка виникла до початку повномасштабного вторгнення.

Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції планує домовлятися з приватними банками про автоматичне списання боргів із банківських рахунків українців. Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко вважає таку ініціативу абсолютно неправомірною та несправедливою.

Несплата за комунальні послуги також може призвести до нарахування пені, штрафів, судових розглядів та арешту коштів на рахунках. Адвокат також пояснив, за яких обставин через комунальні борги можуть стягнути майно.

Тим часом кількість боржників за житлово-комунальні послуги в Україні продовжує зростати.