Старую 1 гривну можно продать почти за 40 тысяч: какого года должна быть монета

Украинцы могут получить от 7 до 37 тысяч гривен за старые монеты номиналом 1 гривна. Их стоимость зависит от года выпуска и особенностей чеканки. Некоторые разновидности особенно ценятся среди нумизматов.

В частности, за хорошую цену можно продать 1 гривну 1992 года разновидности 1.1ААг. По информации профильного ресурса "Монеты-ягодки", коллекционеры могут заплатить за неё от 12 000 до 37 000 гривен.

Отличить эту монету можно по канту — он должен быть гладким, без надписей. Как объясняют специалисты, на гривнах 1992 года надписей на канте не было, поскольку в начале выпуска монет ещё не существовало инструментов для их нанесения. Позже на монетном дворе начали экспериментировать с соответствующей технологией.

Еще одна ценная разновидность — 1 гривна 1995 года 1БАг. За такую монету можно получить от 7 000 до 9 000 гривен. Как и в случае с гривной 1992 года, её особенностью является гладкий гурт без надписи.

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Монета номиналом 1 гривна 1995 года

Таким образом, владельцам старых украинских монет стоит обратить внимание не только на год выпуска, но и на разновидность и особенности чеканки. Именно эти характеристики могут существенно влиять на их коллекционную ценность.

Напомним, что бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов больше нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не принимают их для расчетов за товары, услуги и платежных операций.

Кроме того, Фокус сообщал, что Нацбанк Украины расширил серию памятных монет "Мы сильны. Мы вместе", представив ещё два новых выпуска, посвящённых Николаевской и Одесской областям.