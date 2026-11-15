Стару 1 гривню можна продати майже за 40 тисяч: якого року має бути монета

Українці можуть отримати від 7 до 37 тисяч гривень за старі монети номіналом 1 гривня. Їхня вартість залежить від року випуску та особливостей карбування. Деякі різновиди особливо цінуються серед нумізматів.

Зокрема, дорого продати можна 1 гривню 1992 року різновиду 1.1ААг. За інформацією профільного ресурсу "Монети-ягідки", колекціонери можуть заплатити за неї від 12 000 до 37 000 гривень.

Відрізнити цю монету можна за гуртом — він має бути гладким, без написів. Як пояснюють фахівці, на гривнях 1992 року написів на гурті не було, оскільки на початку випуску монет ще не існувало інструментів для їх нанесення. Пізніше на монетному дворі почали експериментувати з відповідною технологією.

Ще один цінний різновид — 1 гривня 1995 року 1БАг. За таку монету можна отримати від 7 000 до 9 000 гривень. Як і у випадку з гривнею 1992 року, її особливістю є гладкий гурт без напису.

Видео дня

Монета 1 гривня 1995 року

Отже, власникам старих українських монет варто звернути увагу не лише на рік випуску, а й на різновид та особливості карбування. Саме ці характеристики можуть суттєво впливати на їхню колекційну вартість.

Нагадаємо, що паперові банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003-2007 років більше не можна використовувати під час готівкових розрахунків, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки і фінансові установи не приймають їх для розрахунків за товари, послуги та платіжних операцій.

Також Фокус писав, що Нацбанк України розширив серію пам’ятних монет "Ми сильні. Ми разом", представивши ще два нових випуски, присвячені Миколаївській та Одеській областям.