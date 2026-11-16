Переселенцам дадут деньги на жилье: финансирование ваучеров возобновят до конца года

До конца 2026 года в Украине планируется выделить средства на еще около 1000 жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц, ранее проживавших на временно оккупированных территориях. В рамках программы ожидается поступление первого транша в размере 2 млрд гривен от Банка развития Совета Европы.

Об этом сообщил председатель Специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов.

По его словам, после многомесячной паузы в реализации программы наметились положительные сдвиги. В Министерстве развития общин и территорий ожидают получить финансирование от Банка развития Совета Европы до конца текущего года.

На данный момент заявки на получение жилищных ваучеров подали более 49 тысяч переселенцев. Комиссии одобрили более 41 тысячи заявок, однако эти люди все еще ожидают финансирования. Между тем 3301 семья ВПЛ уже приобрела жилье в рамках этой программы.

Переселенцы могут самостоятельно проверить своё место в очереди на получение средств. Для этого необходимо позвонить в Правительственный контактный центр по номеру 1545 и сообщить оператору номер жилищного ваучера из приложения "Дія".

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Кроме того, Павел Фролов сообщил о планах финансирования программы в 2027 году. В бюджетном запросе предусмотрено 10,1 млрд гривен, из которых 8 млрд гривен должны поступить из внутренних ресурсов, а ещё 2,1 млрд гривен — в виде кредита от Банка развития Совета Европы.

По предварительным расчетам, этих средств хватит примерно на 5000 жилищных ваучеров. В то же время имеющегося финансирования недостаточно, чтобы удовлетворить потребности всех заявителей. Среди дальнейших задач правительства — привлечение дополнительной помощи международных партнеров и расширение программы на все категории внутренне перемещенных лиц.

Напомним, что студент, официально трудоустроенный, может и в дальнейшем получать пенсию в связи с потерей кормильца — наличие заработка не лишает его этого права. В Пенсионном фонде уточнили, что для назначения и сохранения выплаты учитываются только два критерия — форма обучения и возраст получателя.

Кроме того, правительство ввело дополнительные ежемесячные выплаты специалистам, принимающим непосредственное участие в восстановлении объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и железнодорожной инфраструктуры, поврежденных в результате российских атак.